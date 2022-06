Derrick White, Voodoo Child

Lors de la campagne des Raptors pour le titre, en 2019, Fred VanVleet avait marqué les esprits en retrouvant des couleurs suite à la naissance de son fils. Alors qu’il tournait péniblement à 4.0 points par match, à 26% de réussite dont 20% à 3-points avant l’arrivée de Fred VanVleet Jr, l’arrière avait vu son adresse exploser lors des neuf derniers matchs de la campagne, à 14.7 points à 51% de réussite, dont 53% à 3-points !

Un coup de boost offensif qui avait bien aidé Toronto pour faire plier Milwaukee, et surtout Golden State.

Derrick White est en train de connaître un effet similaire, même si un peu moins impressionnant. Précieux défensivement mais maladroit, il a ainsi retrouvé de l’adresse depuis la naissance de son fils, Hendrix.

« Le niveau ne baisse pas trop quand Marcus sort et qu’il rentre, avec sa taille et sa polyvalence sur le plan défensif, ses qualités de créateur qui permettent de garder les gars impliqués »

Avant l’arrivée de son petit garçon, l’ancien Spur tournait ainsi à 6.7 points de moyenne depuis le début des playoffs, à 35% de réussite dont 24% à 3-points. Depuis ? 13 points de moyenne à 46% de réussite dont 43% à 3-points, et il a encore été précieux dans le Game 1 des Finals avec 21 points à 5/8 de loin en sortie de banc.

« Il a fait un peu de tout » commentait ainsi Ime Udoka sur la performance de son 6e homme. « Evidemment, il y a son 5/8 à 3-points. Mais il y a aussi de la création, du tir et de la défense. Le niveau ne baisse pas trop quand Marcus sort et qu’il rentre, avec sa taille et sa polyvalence sur le plan défensif, ses qualités de créateur qui permettent de garder les gars impliqués. Son agressivité offensive a été énorme pour nous ce soir. »

L’apport de Derrick White fut ainsi précieux pour compenser la maladresse de Jayson Tatum.

« Ses 21 points alors que d’autres gars souffraient… 8 points de Payton (Pritchard), 24 d’Al, 26 de JB (Jaylen Brown) alors que c’était un soir où ça ne rentrait pas pour JT (Jayson Tatum). On avait besoin de ça de leur part. Ce groupe nous a lancés dans le quatrième quart-temps, en défendant très bien. Derrick joue extrêmement bien ces derniers temps, comme on a pu le voir durant les derniers matchs face à Miami. » Hendrix, le Voodoo Child ?