Udoka, l’art martial

Pour sa première saison à la tête des Celtics, son « coup d’essai », on peut dire qu’Ime Udoka a réussi un coup de maître. Formé à l’école des Spurs pendant sept saisons, l’ancien « journeyman » NBA a fourbi ses armes dans l’ombre, studieusement et minutieusement.

Mais, dans le feu de l’action, quand les systèmes compliqués ne servent plus à rien et qu’il s’agit vraiment de secouer ses joueurs dans leur chair, Coach Udoka a aussi la solution. Comme lors de ce Game 3, alors que les Warriors tentaient un comeback en deuxième mi-temps, après remonté un déficit de 18 points en 3e quart…

« Est-ce que vous allez arrêter de jouer comme des trous du cul ? », a balancé Ime Udoka sans ménagement. Ou alors quand il s’en est pris à Robert Williams III, coupable de s’être pris un 3-points de Klay Thompson sur le nez. « Vous avez vu comment il était énervé ? Cela s’est vu… » avait répondu le pivot aux journalistes. « Il m’a hurlé de monter sur lui. Mais j’étais sur lui ! Mais on ne peut pas leur laisser un centimètre« .

La réaction a été immédiate de la part des Celtics. Fini les balles perdues stupides et les couvertures défensives trop lâches, Boston a repris sa marche en avant pour boucler ce Game 3 dignement. Avec la victoire au bout (116-100).

« Les joueurs adorent ça », explique Grant Williams sur Heavy. « Si tu n’aimes pas, ça va vite se voir. À l’université, on dit toujours que si tu ne peux pas accepter un coup de chaud, il vaut mieux que tu demandes un transfert. Mais tout le monde accepte ça dans cette équipe et les gars y répondent. C’est un peu sa façon de nous dire : ‘Il faut être concentré parce que, moi, je le suis. Si je suis plus intense que vous, c’est qu’il y a un souci’. »

« Il nous insulte constamment mais j’imagine que c’est mérité »

Entraîneur qui va droit au but et qui ne tolère que peu de marge d’erreur, Ime Udoka ramène souvent ses joueurs à la réalité, assez brutalement. Mais, après une saison à les voir se faire renverser dans des matchs a priori à leur portée, l’entraîneur rookie a compris sa leçon.

« On ne prend pas la grosse tête car, je ne sais pas si vous l’avez vu, mais il nous insulte constamment », ajoute Jayson Tatum. « Mais bon, j’imagine que c’est mérité. Il a toujours cru en nous, même quand on était à la 11e place. Il croyait encore qu’on pouvait aller chercher le titre. C’est quelque chose que j’admire et que j’apprécie. »

Imperturbable en bord terrain, sauf pour une petite faute technique récoltée ici et là, mais cherchée volontairement, Ime Udoka est un faux calme. Derrière son apparence de gros dur, il veut surtout contrôler les excès de jeunesse de ses ouailles.

« Il parlait probablement de moi », se marre Marcus Smart. « C’est ce qui arrive parfois, mais il faut être capable de l’accepter. Il faut savoir ce que tu fais mal pour corriger le tir. Tu ne peux pas corriger un truc si tu ne sais pas d’où vient le problème. On apprécie beaucoup son honnêteté et sa franchise. C’est souvent comme ça, mais il faut continuer à pousser. On aime ça avec Ime. »

Déjà adoré par les fans très exigeants de Boston, Ime Udoka ne risque pas de s’adoucir de sitôt. Bien qu’un titre NBA dès sa première année comme « head coach » pourrait mettre un peu d’eau dans son vin…