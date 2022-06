Replay | Les Warriors marquent sept points… sur la même possession

Ce n’est pas un record mais c’est déjà beaucoup. Le milieu du troisième quart-temps de ce Game 3 entre Celtics et Warriors a été marqué par une séquence rarissime. Son équipe menée de 9 points (82-73), Stephen Curry a commencé par convertir un missile à 3-points en tête de raquette malgré un contact d’Al Horford.

Entraîné dans son élan, celui-ci a eu la mauvaise idée de laisser son pied gauche traîner sous les appuis du shooteur. Le vétéran a ainsi été sanctionné d’une faute flagrante de niveau 1.

« Ça arrive, je comprends », réagit le joueur de 36 ans après le match. « C’est une priorité, d’essayer de protéger les tireurs. Je comprends cela. J’avais le sentiment d’avoir bien contesté, mais peut-être que… Je ne l’ai pas laissé atterrir. C’est quelque chose de difficile quand vous avez un gars qui joue aussi vite et que vous essayez de le contester. Je suis heureux qu’il aille bien. Mais oui, c’était une décision juste. »

Son geste a donné l’occasion au meneur des Warriors de convertir un lancer-franc, pour son unique passage sur cette ligne de la soirée. Faute flagrante oblige, les Californiens ont gardé la possession et après Stephen Curry, Otto Porter Jr. a lui aussi pu marquer derrière l’arc. Soit un total de sept points inscrits sur la même séquence.

Un passage d’autant plus marquant que le même meneur des Warriors a encore inscrit un panier primé, une minute plus tard, pour permettre à son équipe de signer un 10-0 et de repasser devant au score (82-83).

« Ils ont rentré quelques tirs compliqués dans le troisième quart-temps avec évidemment, cette action à quatre points, une possession à sept points avec la faute flagrante. Mais on ne s’est pas effondré offensivement comme on l’a fait dans d’autres matchs. 33 à 25 (en faveur des visiteurs) dans ce quart-temps. On a continué à marquer », se félicite Ime Udoka.

« J’ai senti que l’équipe était restée calme », complète Al Horford. « Comme vous le savez, plus tôt dans l’année, ça aurait pu vite mal tourner. […] On est resté dedans, on n’a pas paniqué et continué à jouer. »

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’enchaînement de points survient dans une même possession. En février 2019, par le jeu des fautes techniques et flagrante, les Blazers avaient fait encore plus fort avec huit points inscrits. C’était face aux Warriors, justement.