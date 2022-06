Un coloris estival pour la Jordan « Why Not .5 »

« Fashion victime » assumé, Russell Westbrook fait généralement dans le « flashy » pour habiller ses modèles signatures. C’est le cas du coloris de cette Jordan « Why Not .5 » dotée de touches d’orange, bleu et violet pour compléter une tige en marron et gris, ainsi qu’une semelle style « marbrée » aux couleurs rouge-orange.

Baptisée « Can’t Beat that price », cette Jordan « Why Not .5 » fait aussi un clin d’œil à l’univers de la publicité en mode rétro, avec notamment deux attributs dorés à la base des lacets, et le prix de la paire (129,99) inscrit sur la longueur de la semelle intérieure de la chaussure droite.

Ce coloris investira le marché US au premier jour de l’été, le 21 juin.











(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la chaussure Nike Lebron 19 Low Safari, la version « Animal Pack » de la LeBron 19 low associe un imprimé léopard à l’avant et zèbre à l’arrière. Livraison et retour offert.