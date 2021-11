Les images de la première Jordan Why Not Zer0.5

Jordan Brand s’apprête à lancer la nouvelle version de la série des Why Not Zer0, chaussure signature de Russell Westbrook. Pour la toute première Jordan Why Not Zer0.5, la marque et le joueur ont opté pour une collaboration avec le label de mode en vogue « Honor The Gift », fondé par Russell Westbrook.

Pour respecter le thème de cette dernière mouture, ce modèle beige, marron et jaune se veut avant-gardiste, avec des assemblages de matériaux audacieux sur la tige comme sur la languette, au niveau du revêtement de la semelle extérieure ou encore sur la présence de deux dernières sangles ajustables pour les lacets.

On retrouve l’esprit de la Why Not Zer0 et de la One Take dans le design avec notamment la semelle intermédiaire en dents de scie. Les logos du « Jumpman » et de Russell Westbrook sont particulièrement mis en évidence, dans une « bulle », sur la languette. L’inscription « Honor The Gift » apparaît au niveau du talon et la semelle dispose d’un amorti Zoom.

Pas de date de sortie ni de prix annoncés pour l’heure, mais il se murmure que la Jordan Why Not Zer0.5 « Honor The Gift » pourrait investir le marché dès début 2022.

(Via SneakerNews)

—

