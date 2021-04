La Jordan Why Not Zer0.4 Marathon sur la ligne de départ

La sortie de la Jordan Why Not Zer0.4 avec un modèle épuré (sans la sangle), plus léger mais toujours aussi coloré avait fait grand bruit en janvier dernier. A partir du 26 avril, le modèle de la quatrième chaussure signature de Russell Westbrook « made in Jordan Brand » va bénéficier d’un nouveau coloris avec la « Marathon ».

Là encore, l’assemblage de couleurs est hétéroclite en complément de la zone du talon, essentiellement noir et jaune. On note également la présence d’un motif à damiers au niveau de l’empeigne, un petit clin d’œil venant rappeler l’attrait de « Jordan Brand » envers les sports automobiles. Une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure bicolore complètent le modèle qui sera disponible à hauteur de 130 dollars.

Retrouvez le test complet de la Why Not Zer0.4

