Tony Parker : « J’ai le sentiment que les Finals vont se jouer en sept matchs »

Tony Parker a été interrogé par USA Today (avant le Game 3) sur les Finals NBA dans un grand entretien où le Français évoque également sa vie de président à l’Asvel et la possibilité de rejoindre un jour un « front office » NBA.

Pour ce qui est des Finals 2022, le quadruple champion NBA voit bien les Warriors l’emporter à l’issue d’une série en sept manches. « J’ai le sentiment que ça va se jouer en sept matchs », a-t-il ainsi déclaré, mettant en avant l’expérience de la formation de Steve Kerr, porté par un trio Curry-Thompson-Green qui a déjà remporté trois titres.

« Je pense que ça va jouer un rôle. Boston a une super équipe. Clairement, ils ont une grosse défense. Mais je crois que Golden State va trouver un moyen de s’en sortir et de finir le boulot. L’expérience va jouer un gros rôle dans ces Finals. Golden State a aussi faim, parce qu’ils n’ont plus gagné depuis 2018 », a-t-il ajouté.

Deux anciens coéquipiers sur le banc

De leur côté, les Celtics n’ont pas l’expérience des Finals, mais en terme de Game 7, ils sont blindés après avoir sorti les Bucks puis le Heat en sept manches. La fatigue accumulée pourrait-elle desservir aux C’s ? Pas pour TP.

« Ils vont s’en sortir. Déjà, à ce stade, vous oubliez que vous êtes fatigués. On l’oublie tout simplement. C’est une grande expérience pour eux, et ils sont jeunes. C’est pourquoi je ne pense pas que ça va vraiment les affecter. Et vous avez beaucoup de jours de repos pendant les Finals. Vous avez deux voire trois jours de repos entre chaque match. Donc ce n’est pas comme s’il s’agissait de « back-to-back », ce genre de choses. Donc je ne pense pas que la fatigue va affecter Boston à ce stade ».

Pour le reste, Tony Parker est partagé sur cette confrontation, lui qui a joué avec les deux coachs, Steve Kerr (2002-2003) qui est parti avec un titre de champion NBA pour finir sa carrière, et Ime Udoka (2007-2009).

« Avec Steve, on a gagné le titre ensemble en 2003. et avec Ime, même si on n’a pas gagné de titre, on a fait une assez bonne saison et Ime était un super coéquipier. C’était fun de jouer avec lui. C’est drôle, cet arbre de coachs (d’anciens disciples de Gregg Popovich) qui ne cesse de grandir. Et c’est drôle parce qu’il les a entraînés, et ensuite il a coaché avec eux. Pop était avec Steve à Team USA, et Ime était avec nous (en tant qu’assistant) en 2014 quand on a remporté le titre. Donc c’est génial de voir les deux avoir autant de succès ».