Duncan Robinson, le grand perdant des playoffs

Dans son podcast « « The Long Shot », Duncan Robinson est revenu sur sa traversée du désert pendant les playoffs. Passé d’élément majeur de la rotation à oublié du bout du banc, le shooteur n’a joué que 19 minutes dans la série face aux Sixers, et seule la blessure de Tyler Herro lui a permis de récupérer du temps de jeu face aux Celtics.

Clairement, il a eu beaucoup de mal à garder la tête haute tant le défi et le sacrifice pour en arriver là avaient été importants, d’autant que le Heat jouait plutôt bien sans lui, confortant Erik Spoelstra dans ses choix.

Rester pro vis-à-vis de ses coéquipiers

« Quel que soit ton niveau, que ce soit en junior ou en NBA, au plus haut niveau, quand tu ne joues pas, ça craint ! Sur beaucoup de points, surtout quand tu as le sentiment que tu en es capable, que tu penses pouvoir aider ton équipe à gagner », a-t-il déclaré. « C’est clairement un défi exigeant, un étrange sentiment à combattre, surtout quand tu vois ton équipe faire une série et très bien jouer. C’est un mélange d’émotions, avec de l’excitation, parce que tu as tant sacrifié pour l’équipe et dans ta vie personnelle, pour pouvoir te retrouver dans cette situation. Mais, tu penses aussi que ces sacrifices vont de pair avec certaines attentes, avec un rôle dans lequel tu as l’impression de contribuer à la victoire ».

Le sniper du Heat a donc tout fait pour essayer de faire bonne figure face à ses coéquipiers, concentrés pour réaliser l’objectif d’une vie, et placer son cas personnel au second plan. Plus facile à dire qu’à faire !

« C’est un vrai défi. Ce que j’ai essayé de faire durant ces moments compliqués, même si je n’ai pas toujours été parfait là-dessus, c’est de relativiser ma situation. Ce n’est « que » du basket. C’est assez relatif dans l’ensemble. C’était important pour moi d’avoir maintenu ce point de vue. Il m’a fallu comprendre aussi que ce qui m’arrivait était hors de mon contrôle. Tout ce que je peux maîtriser, c’est ma manière de répondre et d’aborder ce défi, en restant constamment professionnel en interne », a-t-il ajouté. « Ce que j’ai essayé de faire, c’est de me concentrer mentalement et me dire : ‘OK, voici la nouvelle réalité de mon rôle’. Aussi cliché que ça puisse sembler, je me suis dit que je devais faire tout mon possible pour exceller dedans ».

Un niveau problématique en défense

De son côté, Pat Riley a exprimé son point de vue sur le cas Duncan Robinson. Pour le président du Heat, son shooteur reste un joueur important, au-delà du fait que le Heat l’a prolongé pour 90 millions de dollars sur cinq ans l’été dernier. Pour lui, si Max Strus a fini par prendre sa place, c’est tout simplement en raison de sa défense, son point faible depuis ses débuts en NBA.

« Défensivement, comme il est jeune, il doit s’améliorer. C’est notre priorité » estime le boss du Heat. « Je ne dirai jamais que nous avons perdu un match parce que nous avons eu un mauvais pourcentage au tir, ou que quelqu’un a raté un tir à 3-points. Si vous ne défendez pas toutes les zones du terrain, que ce soit la ligne des 3-points, le tir à mi-distance, à l’aile, en transition, ou tout simplement en provoquant des passages en force, en volant des ballons et en gagnant cette guerre tous les soirs, alors vous allez rejeter la faute sur les tirs. Pour moi, Duncan peut s’améliorer. Ce message lui a été transmis. Mais c’est dans ce domaine que nous devons gagner collectivement. Nous devons gagner sur le plan défensif. »