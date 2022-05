Une question de jours ou de semaines pour Tyler Herro ?

Les blessures n’épargnent pas le Heat dans cette campagne de playoffs. Mais pour l’instant, les Floridiens ont su faire le dos rond, plusieurs joueurs ayant notamment pris part à certains matchs malgré la douleur.

Un nouveau caillou s’est toutefois glissé dans la chaussure de la franchise de Miami depuis la blessure contractée par Tyler Herro dans le Game 3 de la finale de conférence face à Boston. Touché à l’aine, le meilleur 6e homme de l’année a dû déclarer forfait pour le Game 4 lundi soir. C’est désormais la question de la durée de son indisponibilité qui est au cœur des discussions au sein de la franchise de Miami.

« On a juste dû être responsables et prendre la décision sans son avis », a déclaré Erik Spoelstra en marge du Game 4 largement perdu à Boston. « Il veut vraiment jouer. Mais les entraîneurs et le docteur Selesnick ne pensent pas que ce soit la meilleure idée, juste à cause de l’intensité et tout le reste, mais on verra. Il est jeune, on va l’évaluer au jour le jour et on verra ce qui se passe à partir de là ».

Si le joueur n’a pas officiellement été déclaré comme « forfait » pour le match de ce soir, ESPN a indiqué que la blessure dont souffre Tyler Herro nécessite environ deux à quatre semaines avant d’envisager un retour. Toutefois, le joueur pousse fort pour être présent pour le Game 5. Au staff médical de trancher…