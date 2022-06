À peine une saison complète en deux exercices… Ces deux dernières années, Anthony Davis, régulièrement blessé, n’a pris part qu’à 76 rencontres avec les Lakers. Beaucoup trop peu pour un joueur censé être le bras droit de LeBron James et la potentielle principale pierre angulaire de la franchise.

Les multiples passages à l’infirmerie de l’intérieur, qui n’a jamais bouclé une saison pleine dans sa carrière, ont largement altéré sa production statistique. Lors de sa première année (62 matches), il affichait ainsi 26 points de moyenne, et même près de 28 unités en playoffs. Depuis ce titre de 2020 ? Sa moyenne plafonne à 22.5 points.

Alors, si Russell Westbrook sera bien au cœur du projet de Darvin Ham, Anthony Davis en sera « la clé. On a tous vu ce qui peut arriver lorsqu’il est en bonne santé et qu’il joue à un haut niveau et en rythme. On l’a vu dans la ‘bulle’. Ses qualités, sa taille, sa polyvalence, sa perspicacité défensive, son acharnement, sa capacité à fournir de multiples efforts en défense sont essentiels. Ce sera la base de nos standards sous ‘l’ère Darvin Ham’. Tout sera construit sur cette défense et il en sera la pièce principale, la pièce maîtresse. »

Son impact en défense est en effet colossal. La saison passée, les Lakers encaissaient près de 118 points de moyenne (sur 100 possessions) en son absence, contre 110 lorsqu’il était en jeu.

« LeBron (James) sera toujours aussi bon », poursuit le nouvel arrivant qui n’imagine aucun déclin chez le « King ». « LeBron fera du LeBron, Russ du Russ. Mais on a besoin de constance de la part d’Anthony Davis, qu’il soit en bonne santé, qu’il soit dans un bon environnement mental. Et a on besoin qu’il soit aussi régulier que possible pour qu’on joue à un niveau digne de viser le titre. Et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le soutenir. »

Ce soutien concernera également LeBron James puisque le coach rookie prévoit de diminuer la charge de travail du joueur de 37 ans qui entame sa 20e saison. Il souhaite aussi mettre au point un « plan d’entretien » pour les deux superstars afin de préserver leur santé.

« De l’entretien physique simplement. Et pas seulement Bron, mais AD et tout notre groupe. On est vraiment, vraiment conscients de la santé des joueurs. On va travailler avec l’équipe performance et élaborer un programme pour tout le monde. Le but est de devenir plus fort au fur et à mesure que la saison se prolonge. Ce sera donc mon objectif numéro 1 : essayer de réduire l’usure de LeBron, car j’ai l’impression que le niveau auquel il joue n’est pas prêt de changer. Je veux juste essayer de l’aider à maintenir ce niveau. »