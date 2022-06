Rasheed Wallace rejoint les Lakers comme assistant

Près de dix ans après sa retraite en tant que joueur, Rasheed Wallace bientôt de retour en NBA ? Pour une partie de cette saison, le « Sheed » a officié sur le banc de l’université de Memphis en tant qu’assistant aux côtés de Penny Hardaway. Et selon ce dernier, l’ancien intérieur est susceptible de quitter le milieu universitaire pour rejoindre la grande ligue et l’un de ses clubs les plus prestigieux : les Lakers ! Pour The Athletic, c’est même signé.

« Il se peut que Rasheed aille à Los Angeles avec Darvin Ham« , révèle le coach des Tigers, en référence à son homologue nouvellement désigné à Los Angeles. « C’était le deal depuis le début. Si Darvin avait obtenu un poste l’année dernière, Rasheed lui avait déjà promis qu’il allait l’accompagner. Donc, je pense que cette année, avec l’obtention du poste chez les Lakers, il pourrait encore suivre ce cheminement. »

Il faut que rappeler que les deux hommes étaient coéquipiers en 2004, l’année du titre remporté par les Pistons, coachés par Larry Brown qui était cette saison… assistant de Penny Hardaway aux côtés de son ancien intérieur. Une franchise de Detroit que le « Sheed » connaît particulièrement bien puisqu’il y a également été assistant coach au cours de la saison 2013-2014, en plus d’être intervenant particulier pour plusieurs équipes NBA, dont les Knicks.

Son départ impose au coach des Tigers de revoir son staff pour la saison suivante. Plus tôt cette année, l’ex-All Star du Magic avait indiqué qu’il s’attendait à ce que Larry Brown revienne à Memphis pour 2022-2023. « Je ne sais pas dans quelle mesure. C’est à lui de décider. C’est un privilège de l’avoir avec nous. Si ce n’est pas comme entraîneur, peut-être qu’il peut être assistant ou un poste où il n’a pas à voyager, à recruter et à faire autant. »