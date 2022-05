Chauncey Billups valide le choix de Darvin Ham comme nouveau coach des Lakers

C’est la grande nouvelle de la semaine. Les Lakers ont finalement tranché en faveur de Darvin Ham pour succéder à Frank Vogel sur le banc. L’ancien ailier, aujourd’hui âgé de 48 ans, ne possède pas d’expérience de coach principal NBA mais dispose d’un solide CV comme assistant depuis 2011, principalement sous les ordres de Mike Budenholzer, à Atlanta (2013-2016), puis à Milwaukee.

C’est aussi un technicien avec un fort caractère et c’est ce que recherchait le front-office californien pour essayer de gérer son vestiaire. Même si le choix peut surprendre, il s’inscrit également dans la lignée de la tendance enclenchée la saison dernière avec la promotion d’assistants chevronnés comme Jamahl Mosley (Orlando), Wes Unseld Jr (Washington), Ime Udoka (Boston) ou encore Willie Green (New Orleans).

« Il est prêt pour ce job »

Parmi les coaches rookies de la saison, il y a aussi Chauncey Billups. L’ancien meneur emblématique des Pistons a eu l’occasion de jouer pendant deux ans avec Darvin Ham, et il est plus que ravi de le voir emprunter le même chemin. Pour lui, les Lakers ont assurément fait le bon choix, et coach Ham sera peut-être la bonne surprise de la prochaine saison.

« Il sera franc comme entraîneur des Lakers, et c’est ce dont on a besoin en NBA aujourd’hui : quelqu’un qui sera honnête et qui saura l’être sans vous détruire », a déclaré le coach de Portland. « Qu’est ce qu’on peut dire de lui ? Il a gagné en tant que joueur. Il a gagné en tant qu’entraîneur. Je veux dire, il est plus que qualifié pour la tâche à accomplir. Je suis tellement heureux et fier de lui. Je lui ai parlé hier soir et il était tellement enthousiaste. Il est prêt pour ce job. C’est la bonne personne pour ce poste chez les Lakers ».

Son éthique de travail et sa rigueur ont été décrits comme principaux traits de caractères par Mike Woodson, assistant aux Pistons en 2003-2004. « Quand on le faisait entrer en jeu, il semblait toujours être à la hauteur, et c’était grâce à son travail acharné. Il passait beaucoup de temps à s’entraîner et ça se répercutait toujours en match ».

Pour Chauncey Billups aussi, son esprit de compétition est l’un des atouts de Darvin Ham.

« Je suis sûr que si vous posez la question aux gars avec qui il a joué, il faisait sans doute partie des joueurs qu’ils préféraient dans l’équipe. Il était toujours à fond dans la compétition. Il mettait la pression à l’entraînement tous les jours. Chaque fois qu’il entrait en jeu, il élevait le niveau de jeu. Il était respecté. Pas une seule personne ne disait du mal de lui. C’était ce genre de joueur », s’est rappelé Chauncey Billups.