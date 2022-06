Franchise qui brillait par sa stabilité depuis plusieurs années, le Jazz s’apprête à vivre un été des plus mouvementés. Alors qu’on s’interrogeait sur un possible départ de Rudy Gobert ou Donovan Mitchell, c’est Quin Snyder qui a choisi de quitter le navire après huit années. Alors que les rumeurs étaient de plus en plus persistantes, la franchise a pris les devants pour officialiser son départ, et cette nouvelle a pris de court Donovan Mitchell.

Selon ESPN, qui cite une source proche du joueur, l’arrière All-Star serait « déstabilisé et déconcerté » et il se « demande ce que cela signifie pour l’avenir de la franchise ».

ESPN décrit un Donovan Mitchell « surpris et déçu » par l’annonce de cette nouvelle, et nos confrères rappellent que le joueur n’a connu que cet entraîneur depuis son arrivée en NBA, et qu’il entretenait des liens forts avec lui. Sous contrat pour quatre ans encore, et alors que la franchise entame une nouvelle ère, il veut connaître les projets de ses dirigeants, et sans doute qu’il aimerait avoir un droit de regard sur le nom du futur entraîneur.