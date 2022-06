Al Horford remercie vraiment l’ancien GM des Hawks

MVP du Game 1 avec son épatant 6 sur 8 à 3-points, Al Horford sera surveillé de près dans la deuxième manche. Les Warriors avaient choisi de lui laisser de la liberté, et l’intérieur les a sanctionnés par son adresse à 3-points. Avant la finale, il avait expliqué que sa métamorphose datait de son passage à Atlanta.

« Je me souviens qu’au début de ma troisième ou quatrième année, notre GM à Atlanta, Rick Sund, m’a dit : ‘Il va bien falloir que tu le fasses…’ » avait-il raconté à propos de l’évolution de son jeu et de son tir à 3-points. « Il m’avait dit : ‘Tu vas devoir commencer à t’entraîner à prendre des 3-points. Tu dois commencer à les prendre, sortir de ta zone de confort’. Je savais déjà tirer un peu à mi-distance, mais il m’a dit : ‘Commence à le faire’.

« Rick avait raison, et il m’a permis de gagner des saisons de plus en NBA grâce au tir à 3-points »

Horford va tout de même prendre son temps puisqu’il va attendre sa 9e saison NBA pour véritablement tenter sa chance. Après huit ans en NBA, il n’avait shooté que 65 fois à 3-points. La 9e année, il va en tirer 256, et cette saison, il a pris sa chance à 265 reprises. De quoi faire la fierté de son ancien GM, Rick Sund, devenu conseiller auprès de la direction à Atlanta.

« Je me souviens très bien de notre discussion. On se demandait s’il était plus un 4 ou un 5 » se souvient Sund, interrogé par Yahoo Sports. « Je lui avait dit que ce serait un avantage pour lui de devenir un cinq qui s’écarte, et d’éloigner les joueurs du panier. Je lui ai dit de travailler sur ce tir à 3-points et qu’il serait vraiment un 5 efficace. Je lui ai également dit qu’il aurait une grande opportunité de faire partie du All-Star Game en tant que 5 qui s’écarte. C’est simplement ce que j’avais vu ».

Une analyse pertinente puisque Horford va effectivement devenir All-Star, et même l’un des meilleurs pivots de la NBA. « Rick avait raison, et il m’a permis de gagner des saisons de plus en NBA grâce au tir à 3-points. Je lui en suis reconnaissant… En arrivant dans la ligue, je n’avais jamais imaginé shooter à 3-points. J’étais clairement nerveux à certains moments lorsque j’ai commencé à tenter des tirs à 3-points en match » se remémore l’ancien pivot des Hawks et des Sixers. « Les joueurs commencent à vous prendre pour un fou. Vous savez comment on est en NBA, du genre : ‘Bon sang, non. Il essaie de tirer des paniers à 3-points ? » Il fallait composer avec ça…« .

Comme Stephen Curry, son jeu sans ballon et son altruisme font la différence

Mais à Atlanta, son GM l’encourage, mais aussi ses partenaires. D’autant que Mike Budenholzer débarque avec des systèmes de jeu où tout le monde peut shooter à 3-points.

« Mes coéquipiers ont été très surpris quand j’ai commencé à en tirer, mais mes deux grandes influences pour moi ont été Kyle Korver et Pero Antic » poursuit-il. « Les deux m’ont encouragé à shooter. Et à chaque fois que j’en tirais, je les regardais pour voir leur réaction. Ils m’ont beaucoup soutenu et étaient à l’aise avec le fait que j’en tire. Donc mentalement, pour moi, c’était très important ».

Aujourd’hui, Horford n’hésite plus, et n’a pas besoin de regarder un coéquipier ou un coach. Lors du Game 1, on l’a même vu tirer en première intention, tout simplement parce que Golden State avait choisi de se concentrer sur ses coéquipiers. Pour Sund, Horford, par sa mobilité, est une sorte de Stephen Curry des pivots.

« J’étais tellement heureux pour lui. Je lui ai envoyé un texto de félicitations et je lui ai simplement dit à quel point je suis fier de ce qu’il accomplit », conclut-il. « Ce que les gens ne réalisent pas, c’est qu’il n’a pas longtemps la balle dans ses mains. Ce n’est pas quelqu’un qui stoppe le jeu quand il la balle en mains. Il la fait vivre et ensuite il est toujours en mouvement, ce qui est rare pour un intérieur. C’est une version « 5 » de Steph [Curry]. Comme il ne garde pas la balle, il peut écarter le jeu pour tous les autres. C’est un grand atout pour n’importe quelle équipe. Je suis heureux de voir qu’il a du succès ».