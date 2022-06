Al Horford, témoin et pionnier de l’évolution du poste de pivot

Al Horford a commencé sa carrière en NBA en 2007, à l’époque où la ligue n’avait pas encore amorcé son virage vers plus de « spacing » et la priorité donnée au tir extérieur par rapport au jeu des grands, plus près du cercle.

Le pivot des Celtics a donc été un témoin privilégié de l’évolution du jeu à son poste. Sur ses six premières années par exemple, il n’avait pris que 18 tirs à 3-points, soit environ trois par saison.

Près de dix ans plus tard, il en est à 339 tentatives sur l’ensemble de la saison ! Pourtant, il n’est pas du genre à dégainer à tout va, mais cette comparaison illustre à quel point il a dû s’adapter, comme il l’a expliqué hier, en préambule de la finale NBA face aux Warriors, l’équipe qui a accéléré ce changement au début des années 2010.

L’effet Mike Budenholzer à Atlanta

« J’ai l’impression que la NBA a changé plusieurs fois, de différentes manières, depuis que je suis dans la ligue », a-t-il confié. « Quand j’ai commencé, on jouait d’une certaine façon, avec plus de post-up, plus de jeu à la dure. Puis ça a commencé à changer un peu. Les pivots ont shooté de plus en plus à mi-distance, et j’ai commencé à le faire. Je me souviens qu’au début de ma troisième ou quatrième année, notre GM à Atlanta, Rick Sund, m’a dit : ‘Il va bien falloir que tu le fasses…’. C’était en fait après une de mes blessures. J’avais une déchirure aux pectoraux. Il m’a dit : ‘Tu vas devoir changer ta façon de jouer parce que le jeu est physique, et tu ne vas pas suivre’. J’étais très physique, j’essayais de me placer contre ces gars qui pesaient 10 à 15 kilos de plus que moi, des choses comme ça. Il m’a dit : ‘Tu vas devoir commencer à t’entraîner à prendre des 3-points. Tu dois commencer à les prendre, sortir de ta zone de confort’. Je savais déjà tirer un peu à mi-distance, mais il m’a dit : ‘Commence à le faire’.

Avec Golden State, l’Atlanta de Mike Budenholzer a aussi contribué à façonner cette évolution avec l’accent mis sur le tir extérieur à partir de 2013, à jouer avec quatre extérieurs pour offrir un maximum d’espace. Al Horford se souvient de ce changement radical, également impulsé par l’arrivée de Danny Ferry au « front office » des Hawks.

« Ils étaient inflexibles sur le fait de tirer à 3-points. Ils ne me jugeaient pas, mais me laissaient simplement prendre des tirs. C’est de cette façon que j’ai dû commencer à changer mon jeu », a-t-il ajouté.

Le tir à 3-points a fait de lui un joueur plus complet, le temps a fait le reste, notamment lors de sa première expérience à Boston avec Brad Stevens, de 2016 à 2019, où il a également dû varier son jeu d’attaque au point de devenir un « point center » avec le ballon en main et de responsabilités dans la création. D’une certaine façon, par sa polyvalence, et sa capacité à s’écarter et à créer, Al Horford a fait partie des pionniers.

Changer pour pouvoir rester sur le terrain

« Quand je suis arrivé à Boston, avec Coach Stevens, c’était du genre : ‘Ok, maintenant tu vas prendre le ballon plus en haut, tu vas prendre des décisions et tu dois être capable d’étirer le jeu, mais aussi de t’ouvrir vers le panier et faire différentes choses. Pour moi, il s’agissait toujours de garder l’esprit ouvert et d’intégrer que ce jeu continue d’évoluer. Si vous ne changez pas votre jeu, vous devenez presque insignifiant, vous ne pouvez pas rester sur le terrain. Le défi pour moi a toujours été de trouver des moyens de pouvoir rester sur le terrain, de trouver un moyen d’être utile. Évidemment, la défense y est pour beaucoup. Défensivement, je suis passé d’un poste où je devais arrêter un gars comme Dwight Howard, à un poste de défenseur au large, où je devais pouvoir changer et défendre sur des extérieurs qui vont et viennent. C’est comme ça, ça évolue. Ça implique aussi de se préparer physiquement, mentalement pour être capable de faire ces choses sur le terrain ».

Aujourd’hui, le revoilà propulsé sur le devant de la scène avec un rôle précieux à jouer aux Celtics, sur le terrain, avec une polyvalence héritée de ces évolutions et de ses 15 ans d’expérience au plus haut niveau. Comme face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo et comme face au Heat de Bam Adebayo, le rôle d’Al Horford sera bien plus large que la simple mission de peser sur la raquette des Warriors.