Lance Stephenson aimerait prolonger à Indiana

« Quelques matchs avant, quand j’ai su que j’allais signer. Nous étions à Cleveland. Et je me disais : ‘Ce premier match de retour à la maison, ça va être fou’. La nuit précédente, j’étais tellement chaud, je n’arrivais pas à dormir, j’ai dû me lever à 5 heures du matin. J’avais tellement envie de jouer que j’en étais anxieux. Je ne voulais pas manquer le premier quart-temps. Je suis rentré et j’ai mis chaque tir. C’était surprenant, mais c’était aussi sympa. Ça a aussi mis en lumière tout le travail que j’avais effectué pour revenir ».

La saison des Pacers aura été marquée par ce coup de chaud de Lance Stephenson en janvier, lorsqu’il a claqué 20 points en premier quart-temps pour son premier match de retour au Bankers Life Fieldhouse, face aux Nets.

Comme à la maison

Pour la deuxième fois de sa carrière depuis son départ en 2014, « Born Ready » a donc fait un retour fracassant à la maison, pour un premier, puis un deuxième contrat de dix jours avant de s’engager avec les Pacers jusqu’à la fin de la saison. À l’évidence, c’est à Indianapolis qu’il se sent le mieux.

« Je ne sais pas, j’ai juste l’impression que les Pacers croient en moi, ils reviennent à chaque fois. C’est une bénédiction et encore plus cette fois. J’ai pu aider les jeunes joueurs, aider l’équipe à s’améliorer et juste d’avoir la chance de jouer et de prendre du plaisir », a-t-il ajouté dans le podcast « Setting the pace ».

La fin de saison d’Indiana n’a pas été franchement réjouissante, mais Lance Stephenson semble séduit par l’idée de repartir avec les Pacers la saison prochaine, lui qui va aborder l’intersaison en tant que « free agent ».

« Je ne peux rien dire pour l’instant. Je ne sais pas où je serai. Je veux rester aux Pacers, revenir une nouvelle fois et aider les jeunes, pouvoir jouer. C’est toujours une bénédiction quand je reviens à Indiana. Donc je veux clairement revenir. Je serais partant si on arrivait à le faire », a-t-il poursuivi.

Après une petite opération au genou droit, il a récemment repris le chemin des gymnases et se verrait donc bien jouer un rôle de vétéran au sein d’un jeune groupe qu’il aimerait aider à faire avancer.

« Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont faim. J’ai le sentiment qu’ils sont vraiment prêts. Ils sont à la salle, ils travaillent dur. Ils montrent tous les jours qu’ils veulent bosser et gagner. Je peux clairement être le gars qui peut les aider à être plus forts, meilleurs, faire les petites choses dont ils ont besoin pour accomplir un objectif que nous n’avons pas atteint depuis un bout de temps » a-t-il ainsi conclu.