Les Lakers dévoilent déjà le programme de leur présaison

Incapables de se qualifier pour les playoffs, malgré la présence du trio LeBron James – Anthony Davis – Russell Westbrook, les Lakers ont les yeux déjà rivés vers l’exercice 2022/23. Ainsi, les « Purple & Gold » ont dévoilé le calendrier de leur présaison, où ils n’affronteront que des équipes de la conférence Ouest.

Pour les joueurs de Los Angeles, les choses (relativement) sérieuses démarreront donc à partir du 3 octobre, face aux Kings, à la Crypto.com Arena. Deux jours plus tard, soit le 5 octobre, ils « accueilleront » les Suns à Las Vegas, avant de jouer les Wolves dès le lendemain, toujours dans le Nevada.

Ensuite, les Lakers se déplaceront à San Francisco pour y défier les Warriors le 9 octobre. Puis ils reviendront à Los Angeles pour recevoir les Wolves, encore eux, le 12 octobre, avant de se rendre à Sacramento pour jouer une fois de plus les Kings, le 14 octobre.

Ne reste plus qu’à savoir à quoi ressemblera l’effectif californien d’ici-là, car seuls LeBron James, Anthony Davis et Talen Horton-Tucker possèdent actuellement un contrat entièrement garanti pour la saison prochaine. Ce qui est sûr, c’est que Darvin Ham sera sur le banc angeleno, puisqu’il vient tout juste d’être confirmé comme coach par la franchise de Los Angeles, et sa première conférence de presse est prévue la semaine prochaine.