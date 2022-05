Marcus Smart et les Celtics passent enfin le cap de la finale de conférence

Avouant que tout son « côté droit » est douloureux, jouant à « 65 ou 70% » de ses capacités, Marcus Smart a tout de même réussi à finir à 24 points, 9 passes, 5 rebonds et 2 interceptions.

Toujours à fond dans l’engagement, il a toutefois un peu confondu vitesse et précipitation en fin de match, à vouloir obstinément rentrer le tir à 3-points qui scellerait définitivement la victoire de Boston. Mais, baromètre de son équipe, il a encore été essentiel à la qualification des C’s pour leur première finale NBA depuis celle de 2010 avec le « Big Three » composé de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen.

« On a traversé énormément d’épreuves pour en arriver là, littéralement du sang, de la sueur et des larmes », a-t-il réagi après le match. « Chaque année qu’on a réussi à arriver à ce stade et qu’on ne passait pas, il a fallu qu’on se regarde dans le miroir et c’était douloureux. On voulait s’assurer que ça n’arriverait pas encore et on a réussi. Tout ce qu’on a vécu cette saison et ces playoffs nous a permis de réussir dans ce Game 7. Notre bilan à l’extérieur est meilleur que notre bilan à la maison au final. Et ça montre notre résilience. »

Nourri des échecs de 2020, 2018 et 2017 en finale de conférence Est, Marcus Smart a ainsi compilé 17 points (mais à 36% de réussite dont 29% à 3-points), 6 rebonds et 6 passes sur les cinq matchs qu’il a pu disputer dans cette finale de conférence. À cause des douleurs et d’une vilaine entorse de la cheville.

La victoire d’un groupe

Avec Jayson Tatum et Jaylen Brown, il fait clairement partie du noyau dur des C’s qui se sont construits petit à petit depuis la prise en main de Brad Stevens, en tant que coach en 2013 et désormais dans les bureaux depuis cette saison. Mais il n’oublie pas non plus le vétéran, Al Horford, parti puis revenu à Bean Town.

« Pour moi, Jaylen et Jayson, on a tout vécu ensemble. Et pour Al, je suis tellement content. Il le mérite plus que n’importe qui », sourit-il. « Son retour nous a donné un sentiment de sécurité. Il est altruiste. Al s’en fiche de ses stats. Ce qui l’intéresse, c’est la victoire et cette équipe. (…) Mais quand on saigne et qu’on sue ensemble, c’est logique de construire quelque chose de spécial. »

Parfaitement managés par la main de fer dans un gant de velours d’Ime Udoka (« Il nous entraîne dur. Il ne nous épargne pas. Il nous dit les choses franchement : si tu n’aimes pas ça, tu peux aller t’asseoir sur le banc », souffle Marcus Smart), les Celtics ont enfin réussi à passer l’obstacle de la finale de conférence.

La quatrième tentative aura donc été la bonne.

« Pour Jaylen, Jayson, Marcus, les gars qui étaient là quand ils ont perdu en finale de conférence, c’est fantastique de voir la joie sur leur visage et de voir qu’ils ont grandi pour devenir les vétérans qui ont pris leurs responsabilités pour nous amener jusque là », conclut Ime Udoka. « Je suis très heureux pour eux. Ça m’a donné le sourire. Mais maintenant, on doit se concentrer sur Golden State. »