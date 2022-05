S’il avait été « plus intelligent », Steve Kerr aurait fait jouer Nemanja Bjelica plus tôt

Ce genre de performances était attendu et réclamé par Steve Kerr. « L’absence d’Otto (Porter) est un gros coup dur. Ça a ouvert la voie à davantage de minutes pour des gars sortis du banc, c’est sûr », constatait le coach en amont du Game 5 de cette nuit.

Dans la manche précédente, Jonathan Kuminga (17 points et 8 rebonds) et Moses Moody (10 points) ont été les principaux bénéficiaires de l’absence de l’ailier vétéran. La nuit dernière, un autre joueur du banc s’est fait remarquer : Nemanja Bjelica.

« Belly a tout simplement été brillant ce soir », qualifie son coach après la rencontre. Le technicien des Warriors a utilisé son joueur de 34 ans pendant 22 minutes, son plus gros temps de jeu dans ces playoffs. « Si j’avais été un peu plus intelligent, je l’aurais fait jouer un peu plus tôt dans la série », formule Steve Kerr, qui s’était passé de son vétéran sur les Game 2 et 3, ainsi qu’une bonne partie du tour précédent, face aux Grizzlies.

En plus de s’investir en défense, sur des « matchups » face aux dribbleurs adverses, l’ailier fort a contribué en attaque avec 5 points (2/4), 3 passes en plus de 6 rebonds captés pour 12 d’évaluation et un +/- de +4.

« C’est franchement un si bon joueur de basket », poursuit son coach, qui a également apprécié la contribution de Moses Moody (7 points). « Il comprend le jeu. La balle bouge quand il est sur le terrain. Il a fait du bon travail défensivement ce soir. Ces minutes ont été énormes. Sans Otto, son apport des deux côtés du terrain nous a vraiment manqué. Je pense que Belly nous a apporté cela ce soir. Il a été vraiment bon des deux côtés. »

Son match de cette nuit vient récompenser la patience du joueur qui a bénéficié d’un faible temps de jeu depuis le début de l’année, en comparaison avec son passage aux Kings avec qui il était titulaire.

« Quand j’ai signé ici, je pensais que ce serait la meilleure situation. Mais pour être honnête, c’est encore mieux que je ne l’imaginais. Je ne sais pas si j’aurais pu trouver mieux pour moi », livrait le Serbe en décembre dernier.

Tant pis pour les minutes ou les statistiques, il joue désormais un rôle dans une équipe qui gagne et il n’est plus qu’à quatre victoires d’une première bague en carrière.