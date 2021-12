Nemanja Bjelica heureux comme jamais aux Warriors

Une lecture froide de la situation pourrait laisser croire que Nemanja Bjelica semble vivre une année difficile à Golden State. Remplaçant, il ne joue que 14 minutes de moyenne et ne touchera « que » 2.1 millions de dollars cette saison. Les deux pires chiffres de sa carrière en NBA.

Ses 6.6 points de moyenne sont également décevants par rapport aux statistiques qu’il affichait à Sacramento. Peu de minutes, de points et de dollars et malgré ça, l’intérieur est comblé !

« Quand j’ai signé ici, je pensais que ce serait la meilleure situation », explique-t-il au San Francisco Chronicle, après ses 14 points en 17 minutes à New York. « Mais pour être honnête, c’est encore mieux que je ne l’imaginais. Je ne sais pas si j’aurais pu trouver mieux pour moi. »

L’ancien de Minnesota ou de Miami s’éclate à Golden State, dans une équipe joueuse où ses qualités de « strech four » peuvent s’exprimer à merveille. Les problèmes à Sacramento avec Luke Walton, son passage raté à Miami ainsi que sa blessure à la cheville, durant la saison passée, sont désormais derrière lui.

Pas loin de rentrer en Europe en 2018, pour retrouver du temps de jeu et de l’envie, avant de finalement signer chez les Kings, Nemanja Bjelica a été séduit par la culture, l’enthousiasme et le jeu collectif des Warriors, sauvés par Steve Kerr malgré des années 2019 et 2020 difficiles.

« Pour moi, c’est ça que la NBA est censée être. On voit que les joueurs prennent soin les uns des autres et veulent vous aider. Ils ont déjà construit quelque chose ici, et il suffit simplement de venir combler les trous. Franchement, c’est incroyable. »