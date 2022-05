Otto Porter Jr. devrait manquer le Game 4 à Dallas

Otto Porter Jr. en passe de manquer un second match dans cette campagne de playoffs. Selon Steve Kerr, il est en effet peu probable que son ailier, touché au pied, soit en mesure de jouer le Game 4 de la nuit prochaine à Dallas.

Lors du Game 3 de cette finale de conférence, le coach n’avait pu l’utiliser que sept minutes avant que le joueur de 28 ans ne reste coincé sur le banc avec cette douleur au pied. C’est suite à la réception sur un layup qu’il semble s’être fait mal. Les premières radios n’ont révélé aucune fracture et la blessure n’est pas jugée trop grave.

Le « role player » souffrait déjà du talon gauche depuis la demi-finale de conférence face aux Grizzlies. Une gêne qui l’a forcé à manquer le Game 6 de la série précédente.

Otto Porter Jr, qui tourne à 5.5 points et 4 rebonds de moyenne dans ces playoffs, venait de signer 10 points et 6 rebonds, puis 11 points et 7 rebonds lors des deux premiers matches de la série contre Dallas.

Pour Golden State, c’est un « role player » défensif en moins, alors que l’équipe doit déjà faire sans Gary Payton II et Andre Iguodala. Ce dernier serait susceptible de revenir pour la finale NBA, si les Warriors compostent bien leur ticket qualificatif, alors que c’est toujours flou pour le fils de « The Glove ».