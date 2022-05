Otto Porter Jr. touché au pied

Les blessures font partie des playoffs, mais Steve Kerr doit faire avec une rotation qui se réduit à chaque match.

Lors du Game 3 de la finale de conférence face à Dallas, le coach n’a ainsi pu utiliser Otto Porter Jr. que sept minutes, avant que l’ailier ne reste coincé sur le banc suite à une douleur au pied.

C’est suite à la réception sur un layup que le remplaçant semble s’être fait mal. Les premières radios n’ont révélé aucune fracture mais il faudra attendre les examens complémentaires pour connaître la nature exacte du problème.

Pour Golden State, c’est en tout cas un « role player » défensif de plus qui risque de manquer, alors que l’équipe doit déjà faire sans Gary Payton II et Andre Iguodala, qui n’est toujours pas en état de rejouer.

La bonne nouvelle, c’est que les Warriors ont tout de même réussi à prendre un avantage de 3-0 dans la finale de conférence et qu’ils ont donc l’occasion de finir rapidement le travail face aux Mavs. S’ils y parviennent, ils peuvent espérer récupérer leurs blessés pour les Finals, alors que la série entre Heat et Celtics, physique et qui compte également son quota de blessures, pourrait de son côté s’allonger un peu.