En février dernier, Dorian Finney-Smith paraphait un contrat de quatre ans pour 55 millions de dollars. Six ans après avoir intégré les Mavs sur la pointe des pieds, et au bout du banc, « Doe Doe » s’est finalement fait une place de choix dans la rotation de la franchise texane, en parfait complément de Luka Doncic.

Mais, avant de devenir le joueur capable de flamber à 24 points à 8/12 à 3-points lors du Game 4 des dernières demi-finales de conférence Ouest pour dégager les Suns, u

il a dû bosser dur. Son tir à 3-points dans le coin est désormais devenu sa marque de fabrique. Celle d’un « 3&D » comme la NBA les apprécie tant.

« Je jouais déjà beaucoup dans le coin lors de mon année rookie. Mais une fois que j’ai compris combien de tirs à 3-points dans le coin j’allais pouvoir obtenir, j’ai simplement bossé dessus », explique-t-il pour Basketball News. « Wesley Matthews a été un bon vétéran pour moi. Il m’a toujours dit que je devais maîtriser ce tir dans le coin si je voulais être sur le terrain. Et j’ai réussi à le faire ! »

« On est resté uni »

Cette saison, DFS a shooté à un très bon 46% dans son exercice favori, un bond énorme par rapport à son 26% sur sa saison rookie. Mieux encore, Dorian Finney-Smith a haussé le ton sur ces playoffs avec un scintillant 52% dans ces tirs dans le « corner ».

« J’avais confiance en mon shoot. J’avais été plutôt bon à l’université, ça ne s’est simplement pas traduit sur mes deux premières années de NBA. Mais la répétition a construit ma confiance. Je pense aussi que mes coéquipiers ont vu combien je travaillais dur et ça a construit leur confiance en moi. Ceux qui sont là depuis mes débuts, comme Maxi [Kleber], Dwight [Powell], Luka [Doncic], savent combien je bosse et ça leur donne confiance pour me donner le ballon dans des situations de fin de match. »

Indéboulonnable dans le cinq majeur de par sa polyvalence et ses qualités défensives, Dorian Finney-Smith tient aussi à souligner que la réussite actuelle des Mavs, arrivés contre toute attente jusqu’en finale de conférence, est aussi dû à un collectif bien en place. Une équipe qui vit bien, et répond à l’unisson aux consignes de Jason Kidd.

« On est resté uni. En début d’année, on ne shootait pas aussi bien qu’on l’aurait espéré. Mais on a gardé le cap. On n’a accusé personne, on s’est regardé dans le miroir et on a pris nos responsabilités en tant qu’équipe. J-Kidd a fait du bon boulot pour nous tenir responsable. Par le passé, on perdait beaucoup de matchs serrés mais cette année, on a passé le cap. On a réussi à finir les matchs comme il faut. »

« Ils ont confiance en moi, même quand je rate un tir »

Cette bonne ambiance, qui vaut des amendes de plus en plus salées à Mark Cuban, n’est pas feinte. Les Mavs vivent bien ensemble et les joueurs se retrouvent souvent hors des terrains pour cultiver leurs liens.

« Je suis très proche de Trey Burke et Reggie Bullock », ajoute ainsi Dorian Finney-Smith, avant de préciser. « Mais toute l’équipe s’entend très bien et passe du temps ensemble. On est un groupe très soudé. Même Luka vient aussi avec nous et traîne avec nous. C’est probablement l’équipe des Mavs qui est la plus unie que j’ai connue. Quand je suis arrivé ici, on avait une équipe plus âgée, avec Devin Harris, JJ, Dirk. »

De retour sur le devant de la scène dans la conférence Ouest, onze ans après sa dernière apparition à ce stade de la compétition (et le fameux titre de 2011), Dallas entre désormais de plain pied dans la nouvelle ère de son histoire, celle de l’inévitable Luka Doncic. Mais derrière lui, Dorian Finney-Smith n’est jamais très loin…

« Les gars savent le travail que j’ai fait en amont. Ils savent si tu as été à la salle ou si tu racontes des bobards. J’ai établi une relation de confiance avec les gars, surtout Luka, pour me passer le ballon dans les moments clutchs. Ils ont confiance en moi, même quand je rate un tir. »