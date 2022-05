La NBA double encore l’amende pour l’agitation du banc des Mavericks

25 000, 50 000 et désormais 100 000 dollars. La NBA double les amendes à chaque fois que l’agitation du banc des Mavericks pose problème, et c’est devenu quelque chose de récurrent dans ces playoffs.

Lors du Game 2 de la finale de conférence face à Golden State, on a ainsi vu Stephen Curry faire une passe à Tim Hardaway Jr, qui portait un pull blanc, comme le maillot des Warriors, et qui se tenait debout, à quelques centimètres du terrain. Dans son communiqué, la NBA explique que les remplaçants et un membre du staff restent trop longtemps debout, loin de leurs places, et sont trop près des lignes du terrain à de nombreuses occasions.

Jordan Poole a ainsi bien failli tomber sur le pied d’un remplaçant après un shoot et si Steve Kerr a expliqué adorer cette énergie, l’entraîneur des Warriors craint que ça interfère avec le jeu.

« C’est la seule chose qui me préoccupe. S’il y a une action avec quelqu’un sur le terrain. Si quelqu’un est debout et demande la balle. Pour moi, ça va un peu trop loin. Mais au-delà de ça, j’adore, et je trouve ça super. »

Mais du côté de Dallas, on ne comprend pas pourquoi la NBA s’agace, et Mark Cuban, présent avec ses joueurs au bord du terrain, semble prêt à payer les amendes puisque celles-ci n’ont rien changé.