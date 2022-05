Tyrese Maxey intouchable à Philadelphie ?

Il suffit de jeter un œil au Top 25 des meilleurs marqueurs dans ces playoffs. On ne trouve que deux « anomalies », à savoir des joueurs dont le salaire ne dépasse pas les trois millions de dollars annuels : Jalen Brunson (16e avec 23 points de moyenne) et Tyrese Maxey (22e avec 21 points).

Si l’arrière des Mavs va mécaniquement faire exploser son salaire cet été, à Dallas ou ailleurs, son homologue devrait encore patienter un peu. Et a priori, il devrait le faire à Philadelphie. Selon PhillyVoice, le joueur de 21 ans est « aussi proche que possible du statut d’intouchable ».

Un sentiment qui ne surprendra personne tant le meneur/arrière qui, même s’il s’est trouvé « pas assez bon », a changé de dimension cette saison. Il a profité de l’absence de Ben Simmons pour s’imposer à la mène avant d’être repositionné à l’arrière avec l’arrivée de James Harden, qui n’a pas vraiment perturbé sa production.

Il a confirmé en playoffs en se posant comme la deuxième option offensive de l’équipe derrière Joel Embiid, et devant James Harden ou Tobias Harris donc. On imagine ainsi difficilement voir Daryl Morey se priver d’un tel potentiel, à la progression folle, et qui coûte si peu cher aujourd’hui (2,7 millions de dollars l’an prochain).

On se souvient d’ailleurs que Tyrese Maxey avait été déclaré « intouchable » par les Sixers lors des négociations autour de Ben Simmons et James Harden. Un statut qui n’a donc pas bougé.