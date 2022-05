Tyrese Maxey se donne la mention « Pas Assez Bon »

C’est un schéma classique et attendu. Un joueur qui dispute sa seconde saison progresse forcément, par rapport à une première année remplie d’erreurs, d’apprentissage et de découvertes.

Pour Tyrese Maxey, c’est encore plus vrai et flagrant. Le jeune talent de Philadelphie a d’abord été obligé de prendre la place de meneur de jeu de Ben Simmons, écarté du groupe, puis s’est retrouvé au poste d’arrière quand James Harden est arrivé en février.

Peu importe les conditions et les coéquipiers à côté de lui, il a apporté son énergie et ses points, finissant la saison régulière avec 17.5 unités de moyenne, soit plus du double de sa saison rookie (8). En playoffs, il a confirmé avec 20.8 points par match.

« Quelqu’un a utilisé cette phrase en début de saison, quand je discutais avec lui, cet acronyme : PAB », explique le joueur de 21 ans à Sixers Wire. « Cela veut dire ‘pas assez bon’. Je n’ai pas été assez bon. Je vais utiliser cela pour me motiver pendant tout l’été. »

Le meilleur marqueur des Sixers face au Heat

Pourtant, contrairement à James Harden, il n’est pas le premier visé par les critiques après l’élimination de Philadelphie en playoffs. Il a même terminé la série contre Miami avec 20.2 points de moyenne, faisant de lui le meilleur marqueur de son équipe. Sa deuxième saison fut clairement une réussite sur le plan individuel, mais Maxey en veut plus.

« Ce que je garde en tête, c’est de faire plus quand il s’agit de faciliter le jeu pour les autres », analyse-t-il. « Je pense que je dois être meilleur dans ce domaine. Surtout en début de saison, quand j’avais beaucoup le ballon dans les mains. Il y a le shoot en sortie de dribble aussi. J’ai beaucoup travaillé le catch-and-shoot car je savais que j’allais jouer avec Joel Embiid et Tobias Harris, puis Simmons ou Harden. Ça offre beaucoup d’opportunités. »

Dans quels autres secteurs de jeu doit-il progresser pour l’exercice 2022/2023 ? « Pour me créer des situations offensivement. Je dois énormément travailler ça », annonce-t-il. « Mon dribble aussi. PAB, ça fonctionne pour tout. C’est aussi le mental dont a parlé Tobias Harris, pour se préparer pour les matches et regarder les vidéos. »