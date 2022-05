Victor Oladipo en mission sur le duo Brown-Tatum

Kyle Lowry de retour, c’est Victor Oladipo qui en a d’abord fait les frais. L’ancien arrière des Pacers n’est même pas entré en jeu en première mi-temps alors que son équipe planait sur la rencontre. Et puis, Jimmy Butler a quitté la rencontre à la mi-temps, et n’est même pas revenu sur le banc, et Erik Spoelstra a lancé « Vic ». Sa mission : mettre une grosse pression sur Jaylen Brown et Jayson Tatum.

« Tout cela témoigne de son esprit de compétition. Ce n’était pas facile. Nous avons opté pour une rotation légèrement différente parce que Kyle est revenu. Cela nous contraint à effectuer quelques changements dans la rotation, et il n’a donc pas joué en première mi-temps » confirme le coach du Heat. « C’est facile de dire qu’il faut se sacrifier quand on n’est pas celui qui le fait, mais il a dû se sacrifier à plusieurs reprises. Ce n’était pas facile… Les choses se passaient vraiment bien en première mi-temps, et on a continué avec ceux qui étaient sur le terrain. Et puis tout d’un coup, boom, Jimmy ne peut pas jouer en deuxième mi-temps. »

« Il nous a donné un copier-coller de beaucoup de choses que nous faisons avec Jimmy. Et c’est le plus beau des compliments »

Dans les faits, Victor Oladipo a été tout simplement exceptionnel en défense. Face à Jaylen Brown, comme face à Jayson Tatum, il a résisté sur les pénétrations et n’a jamais reculé, et il a volé quatre ballons. Il en a dévié d’autres, et il a provoqué des ballons perdues sans que ça lui soit crédité comme une interception. Au rebond, il a aussi dévié des ballons. Il était vraiment partout, très actif, sans aucune appréhension.

Sur la seconde mi-temps, il est le meilleur défenseur de son équipe, et on a vu Bam Adebayo le féliciter et l’encourager. D’autres joueurs l’ont pris dans leurs bras. Tout le monde était heureux pour lui.

« Vic est assez calme, il n’est pas frustré, il ne lève pas les yeux au ciel et ne se dit pas : ‘Oh, ok, maintenant j’ai une opportunité’. Il est juste calme. Il garde le cap » poursuit ainsi Erik Spoelstra. « Ses minutes en deuxième mi-temps ont été si importantes défensivement contre leurs deux vedettes, et offensivement, il nous a donné un copier-coller de beaucoup de choses que nous faisons avec Jimmy. Et c’est le plus beau des compliments. »