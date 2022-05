Le genou de Jimmy Butler ne devrait pas le bloquer à l’infirmerie

Ça n’a pas empêché le Heat de remporter le Game 3, mais Jimmy Butler a dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps, la faute à une inflammation du genou qui l’a obligé à se reposer après la pause.

Miami ne semblait toutefois pas trop inquiet par rapport à son leader. Selon Yahoo! Sports, ce n’est pas vu comme un problème « sérieux » et il y a une « grosse possibilité » qu’il joue le Game 4, dans la nuit de lundi à mardi.

Un sentiment confirmé par Erik Spoelstra en conférence de presse, même si l’entraîneur n’a pas trop voulu s’étendre sur le sujet. Il a tout de même expliqué qu’une IRM n’était pas prévue, laissant penser que le souci était déjà présent au démarrage du match, et que c’est pour ça que Jimmy Butler semblait diminué.

« Il n’avait pas son explosivité normale. Il a été capable de gérer ça. Je pense que les deux prochains jours seront très importants, évidemment. Mais c’est un grand compétiteur. Sur le terrain, il a su être efficace et il a su défendre. Sa compétitivité va prendre le dessus et il va tout donner sur le terrain » explique-t-il.

C’est d’ailleurs le staff médical de Miami qui l’a forcé à se reposer après la pause.

« À la mi-temps, ce sont les entraîneurs qui ont pris la décision. J’ai l’impression que nous avons souvent été dans cette situation avec certains de nos gars. Nous devons presque les retenir. Nous le comprenons et nous aimons ça chez eux, ils sont faits ainsi. Mais nous ne voulons pas non plus être irresponsables. »