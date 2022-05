Porté par un grand Bam Adebayo, le Heat récupère déjà l’avantage du terrain à Boston

Comme pour le Game 2, le Heat démarre fort. Mais alors que les hommes d’Erik Spoelstra s’étaient rapidement écroulés au bout de quelques minutes lors de la rencontre précédente, ils gardent cette fois le pied sur l’accélérateur (16/25).

Pour une fois dans ces playoffs 2022, ce n’est pas Jimmy Butler qui mène la charge du côté de Miami : Bam Adebayo, avec 12 points, est le plus en vue. Les Celtics sont en grande difficulté en attaque, à 8/25 aux tirs avec 5 pertes de balle pour 3 passes, et accusent déjà 21 points de retard au terme des douze premières minutes (39-18) !

La seconde partie de la première période sourit un peu plus aux locaux, qui trouvent enfin un peu de constance en attaque (10/17), sous l’impulsion de Jaylen Brown et Al Horford (15 et 12 points). C’est l’inverse pour le Heat, qui perd son momentum du premier quart-temps (10/26). Une accalmie bienvenue pour les hommes d’Ime Udoka, qui réussissent finalement à limiter les dégâts en revenant à « seulement » -15 à la mi-temps (62-47). Un scénario intéressant pour eux, sachant que l’écart maximal est monté à +26.

Après la pause, le Heat est privé de Jimmy Butler. L’ailier, gêné par son genou droit, reste aux vestiaires. Pas de quoi gêner les visiteurs dans un premier temps, qui restent en contrôle pendant le troisième quart-temps (87-72), toujours dans le sillage d’un très bon Bam Adebayo. Dans le dernier acte en revanche, le Heat se fait peur.

Car les Celtics reviennent petit à petit à leur hauteur, grâce à une attaque qui tourne bien. Après un 3-points du très bon Jaylen Brown, voilà Boston à -1 (93-92) à quatre minutes de la fin ! Mais le Heat ne se laisse pas submerger par la pression, alors que le TD Garden fait du bruit. En resserrant l’étau en défense, et en profitant de deux pertes de balles de suite des Celtics, l’escouade de Floride se redonne de l’air.

Puis sur un tir acrobatique, l’infatigable Bam Adebayo met définitivement son équipe à l’abri (109-103). Le Heat signe une victoire à l’extérieur très précieuse et reprend l’avantage du terrain, deux jours après avoir été giflé sur son parquet.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de Jimmy Butler en seconde période. L’ailier n’est pas revenu des vestiaires après la mi-temps. Le Heat a annoncé une inflammation au genou droit. D’après Yahoo Sports, sa présence pour le Game 3 ne devrait pas être compromise. Il termine ce deuxième match de la série avec 8 points à 3/8, en 19 minutes.

– Les Celtics tués par leurs pertes de balle. C’est la star qui fait mal : les Celtics ont perdu 23 ballons… et ont délivré 22 passes décisives. Encore pire : ces 23 pertes de balle, dont 13 pour le duo Brown – Tatum, ont résulté sur 33 points du Heat en transition ! Quand l’écart final est de 6 points, il y a de quoi s’en mordre les doigts… Les Celtics vont devoir prendre davantage soin du cuir au Game 4.

TOPS/FLOPS

✅ Bam Adebayo. Grosse performance du pivot, qui a redoublé d’efforts pour pallier l’absence de Jimmy Butler après la pause. Utilisé à la fois comme première option offensive comme porteur de balle principal sur demi-terrain, il a fait un sacré chantier : 31 points (15/22), 10 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Lors des deux premiers matchs de la série, il n’avait inscrit que 16 points en cumulé !

✅ Jaylen Brown. C’était le MVP du match si Boston avait gagné. Alors que l’autre « Jay » était en difficulté, le numéro #7 des Celtics a élevé son niveau de jeu et signe une sortie à 40 points, à 14/20, et 9 rebonds. Difficile cependant de passer à côté de ses 7 pertes de balles, dont deux très importantes dans le « money-time »…

✅ Al Horford. Malgré ses 35 ans au compteur, le vétéran a passé 42 minutes sur le terrain, le plus gros total de son équipe. Auteur d’un beau double-double (20 points et 14 rebonds), il a brillé dans son rôle habituel : grosse défense sur « pick-and-roll » et au poste bas, des choix intelligents qui fluidifient le jeu en attaque.

⛔️ Jayson Tatum. Soirée pénible pour la vedette des C’s, qui s’arrête à 10 points, à 3/14, avec 6 pertes de balle. Un Game 3 à oublier, pour mieux rebondir au prochain match.

⛔️ Tyler Herro. Le Sixth Man Of The Year ne joue pas son meilleur basket durant cette série (et durant ces playoffs de manière générale). Pas très inspiré malgré un joli nombre de munitions (4/15, 0/6 à 3-points), il n’a passé que 20 minutes sur le terrain, et a regardé le « money-time » depuis le banc.

LA SUITE

Game 4 : à Boston, dans la nuit de lundi à mardi, à 02h30