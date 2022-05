Avec Tim Duncan, et peut-être même plus que lui car il n’a jamais été prédestiné à devenir la superstar qu’il est aujourd’hui en NBA, Nikola Jokic est sans aucun doute le MVP au côté « anti-star » le plus prononcé de tous. Simple, modeste et discret à la fois, il ne fait jamais de vague et cherche à tout prix à rester loin des projecteurs, à Denver.

Il n’y a d’ailleurs qu’à se pencher sur la récente cérémonie de remise de son deuxième trophée de MVP pour se rendre compte de toute la simplicité du « Joker ». Dans la petite ville de Sombor en Serbie, où il est né et où il a toujours vécu avant de partir pour développer son don pour le basket, le pivot de 27 ans a reçu la deuxième statuette Maurice Podoloff de sa carrière… dans une écurie, des mains de toute l’organisation des Nuggets !

Avec sa délégation composée notamment de Josh Kroenke, Tim Connelly et Michael Malone, respectivement propriétaire, président et coach de Denver, la franchise avait comme objectif de rendre une visite surprise à Nikola Jokic, chez lui, avec l’aide de son entourage (femme, frères, agent). Le genre de surprise qui marque les esprits.

« Je lui ai dit [à Tim Connelly, ndlr] que personne d’autre que lui et moi ne pouvaient lui remettre ce trophée, donc allons en Serbie et donnons-lui. Qu’importe ce qu’il y avait à faire, il fallait le faire », déclarera Michael Malone à nos confrères du Denver Post, concernant ce voyage organisé en moins de deux jours.

À l’aéroport, le trophée alerte la sécurité !

Bien sûr, mettre en place un tel périple nécessite une organisation de tous les instants. Encore plus quand celui-ci a lieu à 9 000 kilomètres du Colorado et quand il faut le garder secret jusqu’au bout. Ainsi, avec la « discrétion » comme mot d’ordre, chaque membre de cette petite colonie des Nuggets ne devait pas se faire « repérer » jusqu’à Munich, Belgrade puis Sombor. Idem pour le trophée de MVP dans chaque aéroport.

Pourtant, à Denver, la sécurité de l’aéroport n’a pas manqué d’être alertée directement par le bagage à main qui comprenait la célèbre récompense. À tel point qu’il a fallu le fouiller dans une pièce isolée, pour ne pas éveiller l’attention des autres voyageurs et risquer d’être démasqué dès le début du voyage.

Ce premier accroc derrière elle, la délégation des Nuggets s’est envolée pour l’Europe, sur les terres de Nikola Jokic. Un endroit de la planète où le « Joker » adore se ressourcer à chaque intersaison, loin de tous les impératifs auxquels il doit se soumettre en NBA. Et où il sait que personne ne se risquera à venir le retrouver, pour ne pas dire le déranger. Sauf cette fois-ci, donc.

Venus de l’autre bout du monde, ou presque, les « émissaires » de la franchise du Colorado souhaitaient que cette attention spéciale reste à jamais gravée dans la mémoire de leur pivot superstar. Sans se contenter d’un simple envoi de trophée, qui n’aurait pas été en accord avec le prestige de la statuette et avec l’exploit accompli par le Serbe, devenu l’un des 13 joueurs à réussir le « back-2-back MVP ».

Oui, Nikola Jokic est émotif

Jour J, le mercredi 11 mai 2022.

Après deux heures de trajet entre Belgrade et Sombor, morcelé par un arrêt dans une station-service serbe pour que tout le monde puisse se retrouver (ils étaient répartis dans plusieurs voitures et camionnettes) et enfiler des tee-shirts à l’effigie de Nikola Jokic, la petite colonie de Denver débarque finalement à l’écurie du « Joker ».

Dix minutes plus tard, le moment tant attendu arrive. Sur place, le désormais double MVP revient à peine de sa traditionnelle balade à cheval que chanteurs et musiciens font le spectacle. Apercevant les membres de sa famille et l’organisation des Nuggets, le pivot de 27 ans ne peut forcément pas cacher sa joie et son émotion sous son casque et ses lunettes de soleil.

« Vous ne voyez jamais Nikola être émotif. C’est ce qui rendait ce moment si spécial à mes yeux. C’était juste pur, naturel, authentique », racontera à ce sujet Michael Malone.

La franchise des Rocheuses a non seulement réussi à émouvoir Nikola Jokic, mais elle est également parvenue à toucher ses proches, parmi lesquels ses parents mais aussi son parrain.

« Je m’en souviendrai probablement pour toujours », réagira par exemple avec émotion le dénommé Nebojsa. « Il faisait beau, il y avait de la bonne musique, tout était proche de la perfection. [Nikola] était enchanté de voir toutes ces personnes venir des États-Unis. C’était fantastique. »

Une interview sur fond d’ivresse et de WiFi capricieux !

Après ça, le plus dur n’était clairement pas de faire la fête (au contraire), mais bien de réussir à garder un Nikola Jokic suffisamment « frais » et opérationnel pour la suite du programme et des événements…

« Les musiciens étaient ceux qui travaillent le plus dur, ils n’ont jamais arrêté de jouer », confiera Michael Malone. « Pendant que, nous, nous faisions la fête. Nous chantions, nous dansions, nous buvions de la bière locale. Ensuite, Nick [O’Hayre, le responsable des relations presse des Nuggets, ndlr] est allé voir [Nikola Jokic] : ‘Niko, nous devons retourner à l’écurie pour ton interview’. Là, le visage de Nikola était inoubliable et il lui a répondu : ‘Frère, je suis bourré, je ne peux pas faire d’interview pour l’instant’. »

Visiblement dans le mal, l’homme aux quatre sélections au All-Star Game a carrément demandé à ce que son interview soit décalée d’un jour ! Mais ce n’était évidemment pas possible, car les équipes de TNT attendaient sa réaction, en direct des États-Unis…

…sauf que la connexion internet de l’écurie a ensuite décidé de faire des siennes, disparaissant pendant 20 minutes ! Et provoquant l’hilarité de Tim Connelly, Michael Malone et Josh Kroenke, conscients de l’absurdité de la situation. Une situation loufoque, atypique et authentique, assez représentative de l’être humain qu’est Nikola Jokic.

Heureusement pour TNT et son présentateur vedette Ernie Johnson, tout est rentré dans l’ordre et le « Joker » a pu honorer son interview, avec son cheval « Dream Catcher » en arrière-plan. Puis la fête a repris et, en bon hôte, le 41e choix de la Draft 2014 en a également profité pour mettre en garde ses convives sur les effets de la Rakija, une eau-de-vie locale…

Appelez-les désormais les « Denver Nuggeć »

Ce qui est sûr, c’est que tous les participants à cette soirée festive improvisée ont vécu un moment unique.

« Ce jour-là, voilà ce que j’ai dit à Nikola : ‘La chose dont je suis le plus fier, ce ne sont pas tes titres de MVP ou tes victoires, mais c’est qu’en sept ans à tes côtés, je t’ai vu grandir, je t’ai vu mûrir et tu n’as jamais changé au plus profond de toi. La célébrité, la réussite et l’argent n’ont jamais changé qui tu es’ », avouera d’ailleurs Michael Malone, en guise d’hommage à son joueur-clé.

Ce jour-là, c’est une nouvelle facette de la personnalité du « Big Honey » de Sombor qu’ont pu découvrir le coach de Denver, mais aussi Tim Connelly et Josh Kroenke. Une facette plus intime et conforme à celui qu’il a l’habitude d’être avec ses proches.

« Il est humain. Il retient ses émotions, mais il est encore jeune et j’aime quand il laisse parler ses émotions », détaillera Nebojsa. « C’est bien de le faire parfois, je pense que ça le purifie. Il doit performer et être le meilleur en permanence, mais j’aime quand ce genre de choses se produisent, car il se guérit en quelque sorte à travers les émotions. Il les garde pour lui tout au long de la saison, car il doit être le meilleur chaque soir. Ça laisse des traces, c’est un lourd fardeau et j’aime quand il recharge ses batteries de la sorte. »

Le lendemain, après une nuit placée sous le signe de la danse, du chant et de la musique (ainsi que de l’alcool, donc), l’escapade en Serbie a touché à sa fin pour Michael Malone, Tim Connelly et Josh Kroenke. Certains membres de la délégation des Nuggets sont restés à Sombor, auprès de l’hospitalier Nikola Jokic, qui leur a montré ses coins préférés de la ville (glacier, restaurant) et la culture serbe (le ragoût de poisson, son plat favori).

Ce faisant sans la moindre prétention, en dépit du fait que tout le monde était là pour célébrer son statut de double MVP. Mais, aussi talentueux soit-il, le « Joker » reste les pieds sur terre. « L’anti-star » par excellence.