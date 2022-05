Une simple question d’adresse pour Dallas ?

Comme face à Utah et comme face à Phoenix, Dallas a perdu le Game 1 de sa série face à Golden State (112-87). Un non-match notamment marqué par une maladresse chronique au tir extérieur, rédhibitoire face aux Warriors.

En shootant à 22.5% de réussite derrière à l’arc, à 11/48 au tir, les Mavericks ne pouvaient en effet pas espérer grand-chose de leur premier déplacement au Chase Center.

Des tirs ouverts qu’il faudra mettre ce soir

Pour Spencer Dinwiddie, qui a été l’un des seuls à surnager (3/7), c’est d’abord là que se situe le premier ajustement pour le Game 2 : retrouver de l’adresse de loin pour tenir plus longtemps dans le match.

« On a fini à 11/48 à 3-points, avec peut-être huit tirs qui sont de mauvais tirs. Ça signifie qu’on a 40 bonnes situations, pour lesquelles on veut au moins en mettre 15 ou 16. Si on en met cinq de plus, ça fait 15 points de plus. On était menés d’environ 20 points, ça aurait pu nous permettre de rester dans le match », a-t-il analysé.

Pour Jason Kidd aussi, le tir extérieur reste une part considérable du problème, ou de la solution.

Car en plus de rater leurs tentatives, ils ont à chaque fois nourri la confiance et le rythme en transition de leurs adversaires. C’est donc également la première variable d’ajustement pour le coach texan, d’autant qu’il estime que son équipe a su se créer de bons tirs.

« On doit mettre nos tirs. On a tenté 19 tirs à 3-points dans le premier quart-temps, et on n’en a mis que trois. On a eu de très bonnes situations. Mais quand tu ne mets pas tes tirs contre les Warriors, la nuit va être longue, très longue. La défense ne peut pas tenir longtemps si tu ne mets pas tes tirs, et on n’a pas mis les nôtres », a-t-il souligné. « Sur une possession, on a eu trois tirs ouverts, que des bonnes positions. Si on a encore ces tirs dans le Game 2, j’ai bon espoir qu’on les mette ».

Luka Doncic à la relance

Mettre les tirs ouverts, jouer plus physique aussi pour Jason Kidd, qui veut voir ses Mavs égaler l’intensité des Warriors ce soir, et bien sûr retrouver un Luka Doncic plus tranchant, telles seront les clés sur ce Game 2.

Sur ce dernier point, Spencer Dinwiddie est persuadé que le Slovène va trouver un moyen d’inverser la tendance, après sa première sortie à 6/18 au tir (20 points) et 7 ballons perdus.

« Il est simplement brillant. Je pense qu’il a vu toutes les défenses depuis ses débuts en professionnel à l’étranger lorsqu’il était plus jeune », a-t-il ajouté. « Chaque série a un profil différent, et cette équipe des Warriors a des différences très nettes avec les deux dernières que nous avons jouées. L’une des plus grandes qualités du coach et de Luka, c’est leur capacité à s’ajuster et à s’adapter, alors je m’attends à ce qu’on en fasse de même pour ce match. Évidemment, je pense qu’on a des raisons d’être confiants. Et je ne pense pas qu’on va shooter aussi mal ».