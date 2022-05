Jason Kidd ne comprend pas les amendes contre l’agitation du banc des Mavericks

En mois de deux semaines, les Mavericks ont pris deux amendes, la première de 25 000 et la seconde de 50 000 dollars, qui sanctionnaient les débordements d’enthousiasme du banc texan face aux Suns.

Une double réaction de la ligue qui n’a pas vraiment été très comprise par Jason Kidd.

« J’ai appris pour l’amende et j’essaie de comprendre ce qu’on a fait de mal », a réagi le coach, après l’annonce de cette seconde amende, ESPN. « On verra pourquoi on a été mis à l’amende. Qui se plaint de nous ? Dans le Game 7, il y avait un énorme écart, donc je ne pense pas que les fans vont se plaindre de nous. Les joueurs ont fait ce qu’ils étaient censés faire. Ils encourageaient les autres. »

C’est pourquoi Kidd n’a aucune intention de dire à ses remplaçants, notamment Theo Pinson, de se calmer. Il préfère, au contraire, souligner le comportement énergique et positif de ses joueurs.

« La ligue s’inquiète d’un faux problème », regrettait-il après la première amende. « On a des millionnaires qui encouragent d’autres millionnaires. Ça n’arrive pas dans notre société. L’enthousiasme, le fait de voir un coéquipier en encourager un autre, c’est unique, c’est ça le sport. Parfois, on met l’accent sur des faux problèmes. »