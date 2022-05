La semaine s’annonce chargée pour les recruteurs et dirigeants des 30 franchises de la NBA, pour la plupart présents à Chicago pour le Draft Combine, un rendez-vous qui lance le sprint final en vue de la Draft prévue le 23 juin prochain.

Chaque équipe espère y dénicher l’oiseau rare en fonction de ses besoins, avoir la confirmation du potentiel des joueurs suivis de longue date, ou découvrir de belles surprises. Sur la ligne de départ, Washington essaie de tout mettre en place pour avoir le plus d’éléments en main afin de faire le meilleur choix possible le jour J.

L’art du rebond étudiée de près

GM des Wizards, Tommy Sheppard est revenu sur ce travail de longue haleine en livrant les points essentiels du scouting, pas forcément liés au terrain.

« Le Combine est la continuation du travail que nous avons déjà effectué. Nous évaluons certains de ces joueurs depuis qu’ils ont 14 ou 15 ans… » a-t-il déclaré. « Lors du Combine, vous voulez voir leur caractère, comment ils réagissent, comment ils répondent au coaching. Il y a beaucoup de médias, beaucoup d’agents, 30 équipes sur place. C’est une situation assez stressante. Cela vous donne une excellente occasion de voir comment les gars réagissent au stress, comment les personnalités ressortent au cours d’une semaine. »

Tommy Sheppard en est ensuite venu au basket et aux qualités de chaque joueur évaluées jour après jour. Pour lui, il ne faut pas forcément faire un Combine parfait pour sortir du lot. La capacité à rebondir après un échec est également une donnée intéressante qui peut faire ressortir le caractère d’un joueur.

« Le premier jour, beaucoup de joueurs ont de bonnes journées et d’autres de mauvaises. Le lendemain, vous regardez si les gars qui ont eu de bonnes journées peuvent les répéter et si ceux qui ont eu de mauvaises journées peuvent rebondir. Qui est capable de mettre hier derrière lui, qu’il ait eu un bon ou mauvais départ ? », a-t-il ajouté. « Un point primordial, c’est que vous voulez voir des gars qui, de la première seconde au dernier exercice, se battent et jouent dur. C’est quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas simuler. Le Combine est suffisamment long pour que les gars s’imaginent qu’un ou deux bons workouts suffiront. Mais non, il faut apporter ce même niveau d’énergie ».

Savoir être une « star » dans son rôle

Comme l’a évoqué Jayson Tatum à l’issue du Game 7 remporté par Boston face à Milwaukee, chacun a un rôle à jouer et Grant Williams, joueur de devoir, a été une star dans le sien. C’est aussi ce que recherche Tommy Sheppard, la fameuse « niche » dans laquelle un joueur pourrait s’épanouir.

« Quel est leur super pouvoir ? Qu’est-ce qui va leur permettre de rester en NBA ? Qu’est-ce qui va faire d’eux un joueur de valeur dans une équipe ? S’ils n’ont rien en plus, quelle est leur unique compétence qui leur permettra de rester compétitifs et de figurer dans un roster NBA ? », s’est-il de nouveau interrogé. « Ça fait partie des choses que l’on regarde toujours au Combine : qui est vraiment à l’aise dans son rôle. Beaucoup de joueurs présents, et ce n’est pas pour être dévalorisant, seront des « role players ». Ils ne seront pas des stars la première année, ou du moins pas tout de suite. Peuvent-ils accepter leur rôle ? ».

En résumé, le Draft Combine est l’occasion de faire une dernière grosse revue d’effectif. Rien ne doit échapper aux recruteurs qui doivent repartir de Chicago en ayant un avis plus tranché sur les 76 prospects qu’ils ont vus. « Il faut connaître chaque joueur. Nous classons chaque joueur. On y va avec des classements et on repart avec d’autres classements », poursuit Tommy Sheppard.

Depuis mardi, l’équipe sait qu’elle possède le 10e choix, et ça va permettre d’affiner le scouting. « Vu notre préparation pour la Draft, je sais qu’il y a 15 joueurs gamins qu’on adore« . De quoi trouver son bonheur quand on choisit en 10e position.