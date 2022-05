76 joueurs dont quatre Français participeront au Draft Combine

Comme chaque année, certains candidats à la Draft se retrouvent à Chicago quelques semaines avant le grand soir. Le traditionnel « Draft Combine » aura lieu dans quelques jours, du 16 au 22 mai, et on connaît désormais la liste des invités.

C’est notre confrère Shams Charania qui a publié les noms des 76 joueurs en question. On retrouve évidemment des joueurs annoncés très haut pour la Draft comme Paolo Banchero, Chet Holmgren ou encore Jabari Smith Jr.

Mais aussi quatre Français : Hugo Besson, Ousmane Dieng, Ismael Kamagate et Moussa Diabate.

Ce rassemblement est parfois zappé par les favoris de la Draft, mais reste toujours un rendez-vous intéressant car les participants peuvent montrer leurs qualités athlétiques et techniques aux scouts et dirigeants NBA, et passer également des entretiens.