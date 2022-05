Le MVP de la nuit | Luka Doncic s’est régalé !

Depuis la « bulle », on sait que Luka Doncic adore les matches décisifs, et qu’on pouvait compter sur lui pour sortir le grand jeu. Le Slovène a répondu présent cette nuit pour envoyer les Suns en vacances. Le leader des Mavericks n’a eu besoin que de 30 minutes pour compiler 35 points, 10 rebonds et 4 passes, avec une superbe adresse : 12 sur 19 aux tirs, dont 6 sur 11 à 3-points. Son évaluation (45) est au niveau de son +/- (+37), et Dallas retrouve la finale de conférence pour la première fois depuis 2011, l’année du titre.

« C’est Luka. Il adore être sur le devant de la scène. Plus le niveau augmente, meilleur il est » résume Jason Kidd, qui s’est permis de le laisser sur le banc pendant tout le dernier quart-temps !

Luka Doncic a plané sur la première mi-temps pour placer les Mavericks sur les bons rails. Jamais Phoenix n’a mené au score dans ce Game 7 disputé à domicile, et jamais Monty Williams n’a trouvé la solution pour freiner la star de Dallas. À la pause, il en était déjà à 27 points ! Soit autant que tous les Suns réunis…

Sur la série, il termine avec 32.6 points, 9.9 rebonds et 7 passes de moyenne. Pourtant, les Suns ne manquent pas de bons défenseurs.

Dirk Nowitzki, le porte-bonheur

« Je ne peux m’arrêter de sourire » répond-il en conférence de presse. « Je suis juste vraiment heureux. Franchement, je pense qu’on le mérite. On s’est donné à fond pendant toute la série. Il y a peut-être deux matches où nous n’étions pas nous mêmes. On est venu ici avec un message pour ce Game 7. On y croyait. Le vestiaire y croyait. Tout le monde y croyait. »

Comme avec la Slovénie, Luka Doncic adore faire mentir les pronostics. Avant la série, personne ne donnait cher de la peau des Mavericks face à la meilleure équipe de saison régulière. Encore moins après deux matches, et le public de Phoenix avait carrément entonné des « Suns in four ». Avant ce match non plus d’ailleurs puisque la domination des Suns, à domicile, semblait évidente. Les Mavs n’y avaient plus gagné depuis novembre 2019, et il restait sur deux revers de 20 et 30 points ! Mais dans le camp de Dallas, il y a un porte-bonheur. Ou plutôt un mentor.

« Je pense que cela donne confiance à tout le monde quand on voit Dirk près du terrain, dans un match à l’extérieur » explique Luka Doncic. « Tout le monde l’apprécie vraiment. Vous savez, Dirk, c’est Dirk… Il a tout vécu. C’est un champion. Il sait… »

Désormais place aux Warriors, toujours sans l’avantage du terrain. En saison régulière, Dallas a gagné trois matches sur quatre… et ce sera l’occasion de venger le grand Dirk.

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en playoffs, Golden State avait créé la surprise du premier tour en éliminant Dallas. C’était en 2007, année du trophée de MVP de Dirk Nowitzki.