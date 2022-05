Les Mavericks éclipsent les Suns : +33 !!!

Après six premiers matchs de grande qualité, les Suns et les Mavericks se retrouvent à Phoenix pour cette septième et ultime manche. Un Game 7 qui clôture cette série, épique jusqu’à maintenant. Pendant que les Warriors attendent de connaitre leur adversaire, c’est une situation de « Win Or Go Home » pour les deux formations, dans l’Arizona.

Au cours d’une première mi-temps complètement lunaire, les Suns livrent tout simplement leur pire basket de la saison. À l’image d’un duo Chris Paul – Devin Booker crispé et totalement à côté de la plaque (3 points, à 0/11 aux tirs en cumulé…), les hommes de Monty Williams s’emmêlent les pinceaux, ne trouvent aucune solution et n’inscrivent que… 27 points à la mi-temps ! Le tout à 10/41 aux tirs et avec 7 pertes de balle (pour 8 passes décisives). La meilleure équipe de la saison régulière est tout bonnement méconnaissable dans cette première moitié de Game 7.

À l’inverse, les Mavericks sont sur un nuage. Sous l’impulsion d’un Luka Doncic monumental (27 points, 9 rebonds, 3 passes), qui désintègre la défense adverse avec le sourire, les Mavs climatisent le Footprint Center. Le Slovène est surtout très bien épaulé par son banc. En particulier Spencer Dinwiddie, qui inscrit 21 points en seulement 15 minutes.

À la pause, au terme d’une première période surréaliste, durant laquelle Phoenix est humilié devant son propre public, Dallas navigue très largement en tête et s’offre un écart déjà presque fatal aux locaux : +30 (57-27) !!!

En seconde période, il n’y a évidemment pas de miracle. Au contraire, les choses empirent pour les Suns, qui encaissent 35 points dans le troisième quart-temps. L’écart atteint les +42 après 36 minutes (92-50) et les spectateurs se mettent à quitter la salle dès l’entame d’un dernier acte insignifiant, durant lequel les joueurs de Monty Williams réduisent l’écart, pour l’honneur. Le résultat final n’en demeure pas moins sans appel (123-90) et les Mavericks, au terme de ce Game 7 à sens unique, se qualifient sur le parquet du finaliste en titre.

Après deux éliminations consécutives au premier tour, en 2020 et 2021, Luka Doncic et Dallas franchissent un gros cap collectif et rejoignent le carré final de cette saison 2021/22. Au rendez-vous désormais : les Warriors, en finale de conférence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le terrible craquage de Chris Paul et Devin Booker. Les deux leaders des Suns ont raté leur match dans les grandes largeurs. Étouffés par la bonne défense des Mavericks ? Submergés par la pression et l’enjeu ? Simplement dans un (très) mauvais soir ? À chaud, les explications sont difficiles à donner, tant leur craquage nous laisse bouche bée. Pour son premier Game 7 en carrière, Booker termine à 11 points et 3/14 aux tirs. Quant à Paul (10 points, à 4/8 aux tirs), c’est déjà la cinquième fois de sa carrière qu’il perd une série, alors que son équipe menait 2-0. Et c’est un (triste) record NBA…

— Le shoot extérieur, l’arme de destruction massive des Mavericks. Les hommes de Jason Kidd ont signé un incroyable 19/39 derrière l’arc, ce qui a désintégré les schémas défensifs des Suns et de Monty Williams. Quand les Mavs sont autant adroits à 3-pts, ils n’ont quasiment pas d’équivalent dans la ligue, en attaque. En finale de conférence, face à des Warriors également bien armés dans cet exercice, ça devrait faire des étincelles…

TOPS / FLOPS

✅ Luka Doncic. Le Slovène n’a passé « que » 30 minutes sur le parquet, mais il n’a pas chômé : 35 points (à 12/19 aux tirs), dont 27 dans la seule première mi-temps, avec 10 rebonds, 4 passes et 2 interceptions ! Sur un nuage durant toute la première période, il a quasiment plié la rencontre dès la mi-temps. Dans cette série intense, marquée notamment par ses altercations avec Devin Booker, il a finalement eu le dernier mot, avec la manière. Pour le prodige des Mavs, ce match est déjà un « classique » de sa carrière en playoffs. Le type de performance qui restera longtemps dans les mémoires…

✅ Spencer Dinwiddie. Un match parfait pour l’arrière texan en sortie de banc, puisqu’il a inscrit 30 points, à 11/15 aux tirs (dont 5/7 à 3-pts). Comme Luka Doncic, il a fait l’essentiel de ses dégâts en première mi-temps, avec notamment un très gros coup de chaud lors du second quart-temps. À noter que Doncic et lui sont les premiers coéquipiers depuis Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, en 2002, à planter 30+ points dans un Game 7.

⛔️ Les Suns. Malgré l’avantage du terrain, les hommes de Monty Williams ont coulé et ils voient leur immense saison prendre fin de la plus brutale des manières. Surpris d’entrée par l’agressivité et l’adresse des Mavericks, ils n’ont pas réussi à répondre et ils ont rapidement perdu le fil. À l’image de leurs leaders, en perdition en attaque, Phoenix n’a rien réussi : 33/87 aux tirs, dont 12/34 à 3-pts. Finaliste NBA en 2021, la franchise de l’Arizona prend la porte dès le second tour en 2022, après une campagne de playoffs clairement moins convaincante qu’il y a un an.

LA SUITE

Les vacances pour Phoenix, la finale de conférence pour Dallas (dès mercredi soir, contre Golden State).