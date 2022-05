Kyrie Irving lâché par Nike ?

Si l’avenir de Kyrie Irving chez les Nets n’est visiblement pas garanti, à en croire les récents propos de Sean Marks, son avenir chez Nike semble quant à lui s’éclaircir. ESPN rapporte ainsi que l’équipementier phare du meneur est prêt à se séparer de lui, une fois passée la saison 2022/23.

Dans les rangs de Nike, on se contente pour le moment de nier cette rumeur, mais tout porte à croire que l’idylle avec « Uncle Drew » touche à sa fin, alors que les discussions entre les deux camps viennent de démarrer, au sujet d’une prolongation. Il faut dire que la relation entre la firme américaine et le joueur de Brooklyn s’est détériorée récemment, notamment depuis que celui-ci a ouvertement critiqué la Kyrie 8, l’été dernier.

Si Kyrie Irving avait ensuite dû calmer le jeu publiquement, cet épisode doit forcément rester en travers de la gorge des représentants de Nike. D’autant que, depuis, l’image du meneur All-Star hors des parquets en a aussi pris un coup, en raison notamment de son statut vaccinal qui l’a longtemps empêché de jouer avec les Nets.

Pour autant, il n’est pas impossible que le joueur et son équipementier de longue date (depuis 2014) continuent ponctuellement de proposer quelques produits dérivés à l’effigie du champion 2016. Surtout quand on sait que ses chaussures font partie des plus populaires et des plus rentables de toutes, en compagnie des Kobe.

À noter pour finir qu’une nouvelle version de la chaussure signature de Kyrie Irving est prévue pour l’automne prochain. Si la rumeur se confirme, il se pourrait que ce soit l’une des dernières, si ce n’est la dernière…