Jaren Jackson Jr, la clé des Grizzlies pour renverser la série

Il avait déjà retrouvé des couleurs dans le Game 1 de cette demi-finale de conférence, avec 33 points, mais avec la blessure de Ja Morant, Jaren Jackson Jr. ne pouvait définitivement plus rester en retrait.

Sans son meneur de jeu, il vient de compiler deux matches à 21 points alors qu’il n’avait plus enchaîné deux rencontres de suite à plus de 20 unités depuis février…

Pour le lancer parfaitement dans ce Game 5, Taylor Jenkins lui avait offert le premier shoot du match, derrière l’arc. Un choix payant puisque après le premier quart-temps, l’intérieur des Grizzlies avait déjà inscrit 10 points.

« Il est la clé », annonce Dillon Brooks au Commercial Appeal. « Ils n’ont personne pour défendre sur lui, pour l’arrêter. Il doit continuer de demander la balle et les Warriors vont devoir s’adapter et prochainement faire prise à deux sur lui. Il va devoir apprendre à passer la balle pour donner des shoots à ses coéquipiers. On a besoin de faire ça. Je lui dis de rester agressif. »

Avec 15 tirs de moyenne dans cette série contre Golden State, Jaren Jackson Jr. montre un visage bien plus tranchant que contre Minnesota au premier tour, où il était parfois transparent (troisième et quatrième manches) et beaucoup trop inoffensif. Notamment à cause de problèmes de fautes, son éternel péché mignon.

« Il va être essentiel pour le restant de la série »

Même son 0/7 à 3-pts dans le Game 4, perdu par Memphis dans les ultimes secondes, n’a pas fait changer d’avis Taylor Jenkins. Il a eu raison car son joueur a collé un 4/6 derrière l’arc dans le Game 5.

« J’adore la façon dont il attaque », explique le coach. « Au fond, c’est un jeu d’échecs. Comment vont-ils défendre sur lui ? Je veux qu’il rentre rapidement dans son match, car il est un facteur important pour les débuts et les fins de partie. Il va être essentiel pour le restant de la série. »

Draymond Green est le plus qualifié défensivement pour s’occuper de Jaren Jackson Jr., mais si les Warriors jouent « small ball », ils prennent le risque de voir Steven Adams se régaler au rebond (6 prises offensives dans le Game 5 pour l’ancien du Thunder). Comment contrer cela ? Jonathan Kuminga fait ce qu’il peut et Kevon Looney n’est plus aligné avec Draymond Green.

Si les Grizzlies insistent avec Jaren Jackson Jr. et si ce dernier est efficace bien sûr, ils peuvent appuyer là où ça fait mal. Ja Morant est à l’infirmerie, donc sans un JJJ de haut niveau, les chances de Memphis pour remporter la série, donc les deux prochains matches, sont minces.

« Je dois être agressif », conclut l’intérieur. « Je dois prendre ce qu’on me donne. Selon comment on défend sur moi, je dois m’ajuster. »