Les Warriors tentent un pari avec Jonathan Kuminga

Lancé dans le cinq majeur dans le Game 3 contre les Grizzlies, Jonathan Kuminga est devenu le plus jeune titulaire de l’histoire de la NBA en playoffs, à 19 ans et 213 jours. Et quelques jours après, il est toujours aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson ou Draymond Green pour débuter les rencontres.

Les Warriors devaient remplacer Gary Payton II, blessé dans le Game 2, et Otto Porter Jr. était aussi une option. Mais Steve Kerr et Mike Brown ont décidé de miser sur le rookie.

Un choix risqué car Jonathan Kuminga fait encore des erreurs. Son Game 3 fut très bon avec 18 points mais le match suivant, il n’a vu les parquets que cinq minutes, sans aucun impact. Il a bien rebondi dans le Game 5 avec 17 points, mais en vain ou presque puisque Memphis a écrasé Golden State.

« C’est une menace au niveau du cercle, quand on joue le pick-and-roll avec Draymond Green », explique Mike Brown à NBC Sports. « On a fait quelques actions avec Stephen Curry qui trouve Draymond et ce dernier sert Kuminga dans le dos de la défense. Il saute et dunke. Avec le bon spacing, on peut lui offrir ce genre d’actions de temps en temps. »

En plus de son activité offensive, avec ses qualités athlétiques, l’intérieur puissant peut résister à Jaren Jackson Jr. et Steven Adams et aider au rebond. Ainsi, Draymond Green n’est pas seul pour gérer les deux Grizzlies.

« Kuminga apprend sur le tas », poursuit le coach intérimaire, bientôt sur le banc de Sacramento. « Avec ses minutes en playoffs, il progresse grandement, surtout en si peu de temps. Avec ses qualités athlétiques, sa taille et son envergure, plus sa capacité à marquer des points, il peut être appelé à n’importe quel moment. »

Comme il ne joue que 15 minutes par match depuis qu’il est titulaire, notamment parce que son +/- est négatif, on sent que les Warriors cherchent un équilibre et que Jonathan Kuminga n’est qu’une solution à court terme. Mais, en attendant, le rookie prend de l’expérience et ses matches au plus haut niveau seront précieux plus tard.