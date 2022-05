Le basket et Pat Riley, c’est l’histoire d’une vie. L’histoire d’une passion constamment au service de la victoire puisqu’il a atteint les sommets, que ce soit au cours de sa carrière de joueur (champion NBA en 1972 avec les Lakers), d’entraîneur (cinq titres de champion en 1982, 1985, 1987, 1988 et 2006, trois fois élu coach de l’année) mais également de dirigeant (champion NBA en 2012 et 2013 avec le Heat).

Pour l’ensemble de son œuvre, Pat Riley a bien sûr intégré le Hall of Fame de la ligue. Pour Erik Spoelstra, son disciple depuis 14 ans, qui lui a succédé sur le banc du Heat, le président de la franchise floridienne aurait également sa place sur le « Mont Rushmore des dirigeants ».

« Pat est sur le Mont Rushmore des dirigeants », a-t-il lâché avant le Game 6 entre Philadelphie et Miami. « Il devrait toujours être considéré comme tel, chaque année. Parce qu’il établit le plan et qu’il a été capable d’aller jusqu’au bout à de nombreuses reprises. Et aussi gagner quand les gens pensent que vous n’y arriverez pas ».

Un visionnaire avec toujours un coup d’avance

Erik Spoelstra n’a pas dénigré la récompense de dirigeant de l’année obtenue par le GM des Grizzlies, Zach Kleiman, Pat Riley finissant à la 5e place. Il a en revanche pris en exemple James Jones, 4e, pour illustrer l’aura de Pat Riley dans la ligue, l’actuel GM de la franchise des Suns ayant passé six saisons à Miami.

« De combien de gars Pat a-t-il été le mentor ? Que ce soit dans le coaching ou chez les dirigeants. Je suis là, notamment lorsque quelqu’un l’appelle pour un conseil. Pour Pat, ils (la ligue) n’ont pas cette reconnaissance. Mais si jamais c’était le cas, il pourrait facilement être au Hall of Fame pour ses deux casquettes, en tant qu’entraîneur et en tant que dirigeant à part entière dans cette ligue. C’est dire à quel point il est bon ».

La fameuse « culture » pour évoquer l’identité forgée par le Heat, basée sur la dureté et l’importance du travail, est également à son image. Sa recette a en tout cas encore fait le succès des Floridiens cette saison, Miami ayant terminé à la première place de la saison régulière à l’Est, retrouvant désormais la finale de conférence.

Erik Spoelstra a également tenu à mettre en avant sa capacité d’adaptation à travers les époques.

« Pat est un visionnaire. C’est une force de la nature. Il a cinquante ans d’expérience dans cette ligue au plus haut niveau. Et il a eu autant de succès que n’importe qui. Il a un plan, il a une façon de faire bouger les choses, mais il s’est aussi adapté et ajusté. On ne peut pas avoir ce genre de succès si on ne s’adapte pas au fil des ans. Je pense que c’est l’une des choses qui est souvent négligée. Il a réinventé notre façon de faire, de constituer des équipes, encore et encore, en fonction de l’époque ».