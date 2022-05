Les Grizzlies infligent aux Warriors la plus grosse défaite de leur histoire !

Memphis a pris le contrôle du match dès le premier quart-temps et n’a jamais revu les Warriors, leur infligeant au passage la pire défaite de leur histoire en playoffs. Même si Golden State retrouvera le Chase Center, cette équipe des Grizzlies ne lâchera rien. Le Game 6 s’annonce bouillant !



Pour la cinquième fois en autant de matchs, Memphis prend le meilleur départ grâce à un 5 sur 6 à 3-points de Jaren Jackson Jr et Desmond Bane (21-11). Il faut un bon passage des Splash Brothers pour effacer ce déficit mais une sélection de tirs douteuse et deux ballons perdus permettent aux Grizzlies de finir le quart-temps sur un 9-0 derrière l’adresse de DeAnthony Melton (38-28).

Face à des Warriors à l’intensité et à la concentration décevantes, les Grizzlies enfoncent le clou. Pour la première fois de la série, ils dominent le rebond. Brandon Clarke prend 4 des 9 rebonds offensifs de son équipe et son activité lance un nouveau 9-0 qui met Golden State dans les cordes (53-36). Mike Brown passe en zone et alors que les Warriors commencent à retrouver des couleurs, une avalanche de ballons perdus (10) débouche sur un 20-4 de Memphis lors des cinq dernières minutes de la mi-temps pour donner 27 points d’avance aux Grizzlies (77-50) !

Après un 26-6 de Memphis pour débuter le troisième quart-temps (103-56), Mike Brown sort logiquement Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, et Andrew Wiggins. Jaren Jackson Jr enchaine lui les tirs à dix mètres dans un FedEx Forum en ébullition. Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour le Game 6 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Memphis impose enfin son identité. Dominés au rebond lors des quatre premiers matchs de cette série, les Grizzlies ont pris le contrôle de ce match derrière l’activité au rebond offensif de Steven Adams, de nouveau titulaire, puis de Brandon Clarke, en sortie de banc. Si les Warriors ont perdu en moyenne 17 ballons depuis le début de la série, les Grizzlies n’avaient jamais vraiment réussi à en tirer profit. Cette nuit, ils ont réussi à faire un écart en fin de premier quart-temps en capitalisant sur ces pertes de balles, comme ils avaient su le faire pendant toute la saison régulière.

– Les chiffres d’une première mi-temps à sens unique. Avec des Grizzlies qui jouent leur survie et des Warriors sans concentration, sans intensité, et qui enchainent les erreurs, Memphis a outrageusement dominé les 24 premières minutes et les statistiques sont là pour le prouver. Les Warriors ont perdu 14 ballons et concédés 13 rebonds offensifs pour donner 17 possessions de plus aux Grizzlies. Les hommes de Taylor Jenkins en ont profité pour marqué 25 points sur ces pertes de balles et 14 points (contre 0 aux Dubs) sur leurs secondes chances. Ils ont également dominé dans la raquette marquant 22 points de plus que leur adversaire.

– Les Grizzlies font le plein de confiance avec le Game 6. Si le score final est aussi historique qu’anecdotique vu qu’il compte seulement pour une victoire, Memphis va tout de même se présenter à San Francisco avec les dents longues et rien à perdre. Lors de cette correction, ils ont réussi à remettre Desmond Bane en rythme alors qu’il était en difficulté pendant toute la série et ils ont réussi à dominer le rebond derrière l’imposant Steven Adams. Les Warriors auront évidemment l’avantage de jouer à domicile et auront à cœur de réagir mais ils devront le faire sans Andre Iguodala, sans Gary Payton II, et peut-être sans Otto Porter Jr, décisif dans cette série, qui est sorti à la mi-temps sur blessure au pied droit.

TOPS/FLOPS

✅ Jaren Jackson Jr. Agressif dès le début du match, JJJ a donné le ton pour son équipe. Il a été excellent en deuxième rideau défensif et s’est permis de chambrer Golden State avec des tirs à 3-points à dix mètres. Il a fini la rencontre avec 21 points, 8 rebonds, et 2 contres.

✅ Desmond Bane. Pour la première fois de la série, Bane a réussi à trouver son rythme. Il a mis ses deux premiers tirs de loin et s’est montré agressif vers le cercle pour marquer 21 points à 4/6 à trois points.

✅ Tyus Jones. De nouveau solide, Jones a lui aussi marqué 21 points et délivré 9 passes décisives pour mener la barque de son équipe d’une main de maitre.

✅ Steven Adams – Brandon Clarke. Les deux intérieurs ont dominé dans la raquette, prenant 20 rebonds à eux deux dont 11 offensifs.

⛔ Les Warriors. Il n’y en avait aucun pour rattrapé l’autre cette nuit. Mention spéciale à Draymond Green et Jordan Poole auteur de 9 ballons perdus à eux deux en 22 minutes de jeu.

LA SUITE

Game 6 : dans la nuit de vendredi à samedi à San Francisco.