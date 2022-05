Dillon Brooks garde la confiance de son coach et de ses coéquipiers

Face aux Warriors, les matchs se suivent et se ressemblent pour Dillon Brooks, qui peine toujours à remonter la pente, sur le plan du jeu. Avec seulement 6.7 points de moyenne dans cette série, à d’affreux pourcentages de réussite (23% aux tirs et 22% à 3-pts), le joueur de 26 ans est en pleine crise d’adresse jusqu’à présent.

Au premier tour, ce n’était pas forcément mieux qu’en demi-finale de conférence, car l’arrière des Grizzlies tournait certes à 16.5 points de moyenne, mais à seulement 38% aux tirs (et 37% à 3-pts) contre les Wolves. Autant dire que les voyants sont loin d’être au vert pour le Canadien, vivement critiqué depuis qu’il est impliqué dans la blessure de Gary Payton II et assez handicapant pour son équipe, en attaque.

Malgré tout, dans les rangs de Memphis, on ne souhaite surtout pas enfoncer davantage Dillon Brooks. En témoignent les propos de Taylor Jenkins, après ce Game 4 perdu à l’arraché sur le parquet de Golden State.

« J’ai totalement confiance en lui et j’adore ce qu’il propose défensivement », confiait le coach de la franchise du Tennessee. « Il a mis un gros 3-pts et un gros 2-pts en fin de match. Simplement, ce n’est pas tombé dedans la majeure partie du temps, mais j’ai totalement confiance en lui. Il a réussi 8 passes décisives, ses efforts en défense étaient excellents, mais il essaie juste de retrouver son rythme. Il sera meilleur lors du Game 5. »

Rester le même, qu’importe la maladresse

Point positif : si Dillon Brooks est maladroit (quand il n’est pas exclu ou suspendu, comme dans le Game 2/3…), il n’hésite en revanche pas à dégainer (13 tirs au Game 1, 19 tirs au Game 4). Preuve de sa volonté de ne pas dénaturer son jeu, comme voulu par ses coéquipiers.

« [Il doit] continuer de shooter, car nous vivons et nous mourons avec lui, qui prend sa chance et qui réussit des tirs », expliquait par exemple Kyle Anderson. « Nous avons confiance en lui, il va inscrire des shoots. C’est ce qu’il a fait toute la saison. Vous ne pouvez pas être en colère contre lui quand les tirs ne tombent pas dedans, car quand c’est le cas, nous sommes une très bonne équipe. Nous voulons qu’il reste confiant et qu’il continue d’être agressif. »

Sur Twitter, Ja Morant est d’ailleurs allé dans le sens de Kyle Anderson, confirmant que toute l’équipe restait derrière Dillon Brooks. Désormais, il sera donc intéressant d’observer la réaction du principal concerné, et celui-ci a tout intérêt à rebondir dès ce soir, car une défaite serait déjà synonyme d’élimination pour les Grizzlies…