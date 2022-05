Warriors – Grizzlies : un hold-up signé Stephen Curry !

Les Grizzlies peuvent s’en vouloir. Malgré l’absence de Ja Morant, ils menaient de 12 points à 9 minutes de la fin de match, après avoir contrôlé le tempo et surtout frustré les Warriors. Ils ont cependant craqué au pire moment et les vétérans de Golden State, Stephen Curry en tête, ont sauté sur l’occasion pour aller chercher une troisième victoire en quatrième match et mettre Memphis au bord de l’élimination.

Comme d’habitude, ce sont les Grizzlies qui prennent le meilleur départ. Avec Tyus Jones et Steven Adams titulaires, à la place de Ja Morant blessé et Xavier Tillman, Memphis fait la course en tête mais leur maladresse garde les Warriors dans les coups. Malgré un 0/10 à 3-points et 6 ballons perdus, Golden State reste en embuscade (24-20).

Devant un Chase Center médusé, les deux équipes redoublent de maladresse. Les Grizzlies ratent de nombreuses occasions de prendre le contrôle du match. Golden State est sérieux en défense et il faut attendre la 16e tentative des Dubs à 3-points pour voir Otto Porter Jr débloquer le compteur de son équipe (35-31). À la pause, les deux équipes sont à 6 sur 40 de loin et Memphis garde trois longueurs d’avance (41-38).

Avec un Jaren Jackson Jr beaucoup plus agressif et un réveil au rebond offensif grâce à Steven Adams, les Grizzlies gardent le contrôle des opérations et du tempo pour prendre huit points d’avance (60-52). Les Warriors répondent par un 8-2 pour revenir à -2 sur un tir primé de Stephen Curry mais ils enchainent deux minutes horribles. Les Grizzlies leur passent alors un 14-4 à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps pour passer à +12 (76-64) !

Au bord de la rupture, les Warriors s’accrochent grâce à deux tirs primés d’Otto Porter Jr. avant que deux autres de Stephen Curry ne les ramènent à -1 (89-88) ! Malgré tous les efforts de Stephen Curry, Tyus Jones et Jaren Jackson Jr. restent solides pour ne pas laisser Golden State passer devant (93-90). Malheureusement pour Memphis, la digue finit par céder. Six lancers-francs de Curry et Poole mettent les Warriors devant alors que Memphis donne deux fois la balle à un Dillon Brooks pourtant à la rue tout le match (96-93).

Les Grizzlies ne repasseront jamais devant. Après avoir encaissé 38 points en première mi-temps, ils en encaissent 39 dans la dernière période. Ils ont raté une occasion en or de récupérer l’avantage du terrain et joueront leur survie mercredi à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’absence de Steve Kerr. Placé à l’isolement après un test positif au Covid, l’entraîneur a laissé sa place à Mike Brown sur le banc. Comme en 2017 lorsqu’il souffrait du dos. Le futur coach des Kings affiche un bilan parfait comme coach intérimaire : 13-0 !

– La maladresse de loin. Après un Game 3 qui avait vu les deux équipes être bouillantes de loin, la première mi-temps du Game 4 nous a offert l’excès inverse. Les Warriors ont raté leur 15 premiers tirs derrière l’arc avant de rentrer aux vestiaires à 2 sur 20. Ils sont devenus au passage la première équipe à manquer autant de tirs primés pour commencer un match de playoffs depuis le Thunder en 2011 ! Les Grizzlies ont eux fait deux fois « mieux » avec un joli 4 sur 20 ! Les deux équipes ont manqué cruellement de rythme, rendant des tirs même plus qu’ouverts impossibles à convertir. La palme revient toutefois à Golden State qui a également ajouté 11 ballons perdus dans ces 24 premières minutes .

– Memphis contrôle le tempo de la rencontre. Sans Ja Morant et avec le retour de Steven Adams dans la rotation, la stratégie de Taylor Jenkins était de ralentir le tempo du match au maximum pour limiter le nombre de possessions et ne pas donner de rythme aux Warriors. Les Grizzlies ont appliqué cette consigne à la perfection en remontant la balle en marchant et en trottinant, en laissant Adams seul au rebond offensif pour privilégier le repli défensif, et en courant en transition de façon extrêmement sélective. Golden State est tombé dans le panneau, jouant au même rythme que ses adversaires et les Warriors ont été au point mort tout le match.

– Stephen Curry prend les choses en mains. Avec son équipe dos au mur et à quelques minutes d’une défaite inacceptable, le double MVP a mis les Warriors sur ses épaules. À l’image de Ja Morant lors du Game 2, il a marqué 18 des 39 points de son équipe en dernier quart-temps, envoyant deux tirs primés importants pour garder Golden State en embuscade. Il a ensuite attaqué le cercle pour aller chercher lancer-franc après lancer-franc pour signer le 11-5 décisif en fin de match.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. À 6 sur 18 après trois quart-temps, Stephen Curry s’est réveillé dans le dernier quart temps avec son équipe à -12. Il inscrit 18 de ses 32 points pour crucifier les Grizzlies. Il est au passage devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 500 3-points marqués en playoffs.

✅ Andrew Wiggins – Otto Porter Jr. Le Canadien a fini en double double (17 points, 10 rebonds) et a été le Warrior le plus constant. Ses cinq rebonds offensifs ont été déterminants. Otto Porter Jr a lui aussi été déterminant, notamment grâce à ses deux tirs primés en dernier quart-temps pour stopper l’hémorragie avant le festival de Stephen Curry.

✅ Tyus Jones. Titulaire en l’absence de Ja Morant, Tyus Jones a été solide tout le match. Il a fini avec 19 points, 6 rebonds, et 5 passes. Alors qu’il contrôlait le dernier quart-temps, il a arrêté d’attaquer la défense des Warriors et ça a coûté cher à son équipe.

✅ Jaren Jackson Jr. L’intérieur des Grizzlies a marqué 15 de ses 21 points après la pause, agressant ses vis-à-vis pour profiter de son avantage de taille. Il a raté le tir qu’il ne fallait pas dans les 30 dernières secondes. Il a également fini avec 5 contres.

✅ Steven Adams. Titulaire cette nuit, le pivot a lui aussi fini en double-double (10 points, 15 rebonds). Sa présence dans la raquette a fait du bien. Il a attrapé 6 des 10 rebonds offensifs de son équipe, mais les Warriors ont de tout même gagné la bataille du rebond (54-48).

✅ Kyle Anderson. L’ancien Spur a marqué 17 points en sortie de banc et il a puni Jordan Poole pendant toute la rencontre. Taylor Jenkins l’a toutefois sorti en fin de match et on peut se demander pourquoi.

⛔ Dillon Brooks. De retour après sa suspension, l’arrière des Grizzlies a livré une prestation déplorable. Il a terminé à 5 sur 19 aux tirs, a perdu 4 ballons, et a forcé dans le money time alors que Tyus Jones et JJJ auraient du avoir tous les ballons.

⛔ Desmond Bane. Il continue son chemin de croix. Bien défendu par Stephen Curry, il n’a pris que huit tirs et a marqué 8 points alors qu’on s’attendait à ce qu’il ait plus de responsabilité en l’absence de Morant. Son dos continue malheureusement de l’handicaper.

⛔ Klay Thompson – Jordan Poole. Les deux pistoleros ont terminé la rencontre à 10 sur 32 aux tirs, dont 0/10 à 3-points. Ils ont aussi perdu sept ballons.

LA SUITE

Game 5 : dans la nuit de mercredi à jeudi à Memphis.