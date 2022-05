Dillon Brooks se défend d’avoir voulu blesser Gary Payton II

« C’est du passé. » Dillon Brooks n’a pas vraiment souhaité revenir trop longtemps sur sa vilaine faute sur Gary Payton II dans le Game 2 contre Golden State. On le sait, l’arrière des Warriors s’est fracturé le coude en retombant et le joueur de Memphis avait été suspendu pour la troisième manche.

Quelques heures avant de retrouver les parquets pour le Game 4, Dillon Brooks est revenu sur ce moment.

« Je n’y suis pas allé pour le blesser », assure-t-il à ESPN. « J’ai essayé de jouer le ballon, il était à pleine vitesse, j’ai sauté et il s’est adapté. Si je pouvais revenir en arrière et éviter ça, je le ferais. Mais c’est du passé. »

De plus, le Grizzly n’a pas compris les commentaires de Steve Kerr, qui avait déclaré que Dillon Brooks avait « brisé le code des joueurs » qui veut que « quand un joueur part au layup, on ne doit pas lui donner un coup de coude, le frapper à la tête ou le bousculer ».

« Pas de réaction à faire », a-t-il réagi quand on lui a demandé de répondre au coach des Warriors. « Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. On est en playoffs, chaque possession, chaque panier et chaque action comptent. Donc je ne vois pas de quoi il parle. »

Hué par le public de Golden State pendant tout le Game 4, et même s’il dit « adorer ça », Dillon Brooks est passé à côté de son match avec 12 points, un affreux 5/19 au shoot et 4 ballons perdus.