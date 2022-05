Adreian Payne tué pour avoir tenté de jouer les médiateurs dans une dispute conjugale ?

Comment Adreian Payne a-t-il pu trouver la mort, à 31 ans ? On savait que l’ancien joueur des Hawks, des Wolves et du Magic, passé également par l’Asvel, avait été tué par balles en Floride, le week-end dernier. Selon les premiers éléments de l’enquête de police, c’est après avoir été appelé comme médiateur dans une dispute conjugale.

Avec sa petite amie, le basketteur s’est ainsi rendu au domicile de Lawrence Dority, l’homme qui lui a finalement tiré dessus, à la demande de la compagne de ce dernier, Tatiana Mesa. Celle-ci avait déjà plusieurs fois appelé la compagne d’Adreian Payne dans le passé, afin d’intervenir suite à des disputes dans son couple, pour empêcher que ça ne dégénère en « violence physique ». Lawrence Dority était de son côté accompagné de son père.

Les versions divergent ensuite. Lawrence Dority, qui fait 1m72, explique s’être senti menacé par Adreian Payne et ses 2m08. Il assure que ce dernier l’a menacé, qu’il a pensé qu’il allait chercher une arme et que c’est pour ça qu’il est rentré chez lui pour prendre son pistolet et tirer sur le basketteur, un seul coup de feu qui sera fatal.

L’accusé plaide non-coupable

Les autres témoins assurent au contraire qu’Adreian Payne n’avait pas une attitude menaçante et aucune arme n’a été retrouvée dans son véhicule. De plus, Lawrence Dority a menti en appelant le 911, expliquant avoir tiré sur « un homme qui a essayé de rentrer chez moi, qui a fait le tour de mon quartier et qui a essayé de me tirer dessus ».

La Floride est en effet un État avec une « stand-your-ground law » (« Défendez votre territoire ») qui permet à une personne d’utiliser une arme à feu pour défendre sa maison ou son véhicule, si elle se sent menacée.

Néanmoins, les policiers présents sur les lieux, lundi, ont déterminé qu’Adreian Payne ne représentait pas une menace immédiate pour Lawrence Dority, et ils l’ont donc arrêté pour meurtre au premier degré après l’avoir interrogé au commissariat. Âgé de 29 ans, l’accusé plaide pour le moment non-coupable.