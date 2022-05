Alerte au genou pour Robert Williams III

De retour en playoffs depuis les matches à Brooklyn, après avoir subi une opération pour une déchirure d’un ménisque fin mars, Robert Williams III n’était pas présent pour l’entre-deux du Game 4 à Milwaukee.

Pourquoi ? Tout simplement parce que le pivot de Boston souffrait de son genou gauche, celui qui a été opéré. Ime Udoka a ainsi préféré le laisser au repos, en titularisant Grant Williams à sa place.

« Il a ressenti une douleur ce lundi », a confirmé le coach à Mass Live. « C’est arrivé d’un coup, de nulle part et il n’avait pas cette douleur la veille ou pendant le Game 3. Ce n’est pas apparu après un coup ou autre. Ça a surgi comme ça. Il a essayé de s’échauffer, mais ça n’allait pas. »

Faut-il pour autant s’inquiéter pour la suite de la série ? Ime Udoka s’est voulu rassurant.

« Ce n’est pas anormal d’avoir ça après une opération, il y a parfois des douleurs entre les matches, quand l’intensité monte. Là, c’était plus irrité que d’habitude. Il faut calmer tout ça et on s’attend à ce qu’il revienne pour le prochain match. »

Même si les Celtics ont arraché la victoire, avec un grand Al Horford, l’absence de Robert Williams III a pesé au rebond, les Bucks profitant de leur taille pour prendre 10 rebonds offensifs en première période. Les troupes d’Ime Udoka ont ensuite corrigé le tir en seconde période, en limitant Milwaukee à trois rebonds offensifs.