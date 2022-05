Les Celtics ont pris le pli Udoka

Après avoir passé un coup de balai aux Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving au premier tour, ils sont prêts à en découdre pour la quatrième levée de leur série face à Milwaukee. Les Celtics reviennent pourtant de loin cette saison.

A la fin janvier, alors qu’ils retombaient sous les 50% de victoire après une défaite humiliante face à des Blazers déjà privés de Damian Lillard, les Celtics ont eu le déclic.

« Je pense que personne ne s’attendait à ce que ça décolle à ce point », sourit Brad Stevens, l’actuel président et ancien coach des C’s.

Un collectif connecté et cohérent

28 victoires pour 7 défaites, un rouleau compresseur s’est mis en marche. Depuis le 23 janvier, et cette victoire retentissante à Washington (116-87) derrière 51 points de Jayson Tatum, les Celtics sont plus ou moins la meilleure équipe de la Ligue, avec la meilleure attaque (120.2 points sur 100 possessions) et la meilleure défense (104.8 sur 100 possessions).

« Après ce match, on a eu cette mentalité, cet état d’esprit et ce sentiment d’urgence et on pouvait sentir qu’il y avait un truc qui naissait », explique Smart sur ESPN. « Une fois qu’on était bien sur les rails, tout s’est mis à tourner facilement. »

Privés de plusieurs joueurs sur blessures, Al Horford en début de saison notamment, et puis Robert Williams et Marcus Smart sur blessures diverses, les Celtics ont néanmoins pu accumuler une dynamique impressionnante derrière leur bloc défensif et une agressivité parfaitement orchestrée par Smart, mais aussi Horford et Williams.

« On a beaucoup de très bons joueurs dans l’équipe et il s’agissait simplement de trouver comment jouer ensemble », ajoute Grant Williams. « Même chose avec Ime, c’est sa première année en tant que coach principal. On a tous appris à établir notre identité non seulement dans la Ligue, mais aussi du modèle qu’on veut pour les Celtics. On a progressé, on sait exactement ce qu’on veut et qui on est. »

« Deux joueurs combinés en un »

Les Celtics n’ont pas effectué beaucoup de changements dans leur effectif cette saison, et même sur les deux dernières saisons. Toutefois, ils sont allés chercher Derrick White du côté des Spurs en février. En bon disciple des Spurs, Coach Udoka connaissait la valeur et la qualité du joueur. Sa venue en cours de saison était tout sauf une surprise. Pour Udoka, White est à la fois Josh Richardson, envoyé justement aux Spurs, et Dennis Schröder, égaré à Houston, ses deux prédécesseurs.

« Si on avait pu choisir le gars qui est le parfait complément pour notre groupe, c’est lui. Il est meilleur offensivement que J-Rich et bien meilleur défenseur que Dennis, donc on a trouvé ces deux joueurs combinés en un. »

Avec White, plus Williams et le meneur sophomore Payton Pritchard, les Celtics se sont constitués une rotation à huit joueurs derrière un cinq majeur maousse costaud composé de Smart, Brown, Tatum, Horford et Robert Williams III. Leur défense est suffocante avec des gros gabarits et un vrai impact physique à la longue (cf. Kevin Durant ou actuellement Giannis Antetokounmpo, à 18/52 sur les deux premiers matchs).

Tatum et Smart à la baguette

A 27 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne, Jayson Tatum est une des raisons principales de la fin de saison en boulet de canon des C’s. Surtout, il a haussé son niveau de jeu dans un domaine où il se devait de progresser pour passer un nouveau cap : la passe.

« Les stats sont incroyables quand on l’utilise en porteur de balle à la création. Quand on voit son profil, avec sa taille, sa vision du jeu et tout ça, c’est une évidence. »

Sa moyenne était déjà en forte hausse sur la deuxième partie de saison, mais Tatum en remet une couche en playoffs. Avec 25 points, 7 passes et 4 rebonds, il est carrément devenu le meilleur distributeur de son équipe, juste devant Smart à 6 également. Le hic, c’est qu’il perd 4 ballons dans le même temps…

« C’est comme Manu chez les Spurs »

Un autre facteur important pour la suite des opérations à Boston sera la forme de Marcus Smart, récemment privé d’un match à cause de douleurs aux quadriceps. Le tout frais meilleur défenseur de l’année a lui aussi grandi sous la houlette de Coach Udoka. Là encore, il y a un fil qui ramène inéluctablement au Fort Alamo…

« Marcus va parfois faire des passes carrément dingues, et il vient me voir en disant : c’est de ma faute ! », sourit Udoka en mimant Smart qui lève le bras pour s’excuser. « C’est comme Manu chez les Spurs [avec Pop]. Il faut le laisser faire et vivre avec sa folie. On lui fait confiance quoi. »

Passé des bancs au bureau avec succès, Brad Stevens apprécie à sa juste valeur cette ascension soudaine. Mais il sait aussi que, quoi qu’il advienne sur ses playoffs, la franchise avance dans la bonne direction avec Udoka et cet effectif, savant mélange d’expérience et de jeunesse. D’attaque et de défense.

« J’espère que tout le monde profite vraiment de pouvoir se battre ensemble parce qu’on a un groupe qui va dans la même direction : sans drame. Je sais combien ça peut être fragile. Mais je pense que, dans les grands rendez-vous, on sera difficile à battre. »