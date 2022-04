Le MVP de la nuit | Jayson Tatum, plus fort que Kevin Durant

« Jayson Tatum surpasse peut-être Kevin Durant sous nos yeux dans la hiérarchie NBA ».

Le tweet de Paul Pierce à l’issue de ce Game 3 est peut-être un peu définitif, mais il résume le sentiment après trois matchs : Jayson Tatum domine en effet Kevin Durant dans ce premier tour des playoffs !

Avec ses 39 points à 13/29 dont 4/13 de loin, 5 rebonds, 6 passes et 6 interceptions (mais 6 balles perdues), l’ailier de Boston a ainsi encore remporté son duel dans le match avec son homologue de Brooklyn, discret au scoring de son côté avec 16 points (6/11), 8 rebonds, 8 passes et 5 pertes de balle.

Pour autant, prendre le meilleur individuellement sur Kevin Durant n’est pas la priorité de Jayson Tatum.

« Honnêtement, ce n’est pas quelque chose à quoi je pense » assure-t-il ainsi. « Je suis certain que c’est ce que Twitter et la télévision vont dire, mais moi et tous les gars dans le vestiaire, nous nous concentrons juste sur un match à la fois pour gagner. Je n’essaie pas d’en faire une affaire de un-contre-un ou de matchup. J’essaie juste d’aller sur le terrain et de jouer aussi dur que possible, de donner tout ce que j’ai des deux côtés, et de faire tout ce que je peux pour m’assurer que nous gagnons chaque soir. Et c’est ce que fait tout le monde dans notre équipe, en faisant des sacrifices, en se battant, en étant sur la même longueur d’onde. Donc je ne me concentre pas sur les matchs individuels. Tant que nous gagnons, c’est tout ce qui nous importe. »

Forgé par les temps difficiles

Jayson Tatum explique que son message à ses camarades, c’est que « personne ne doit jouer plus dur qu’eux » et qu’il doit donc donner l’exemple dans ce sens, avec Jaylen Brown, Marcus Smart et Al Horford.

« Je pense que les défaites de la fin de la saison et celles du début de la saison, lorsque nous avions de grosses avances et que nous les gâchions comme ça, c’était difficile à gérer à ce moment-là. Mais j’ai toujours dit que cela allait nous rendre plus forts. Je pense qu’une grande partie de la progression de notre équipe est liée à notre résistance mentale et comment nous répondons aux « runs » adverses. Nous avons fait un bon travail à ce sujet. »

Collectivement mais aussi individuellement. Car Jayson Tatum avait pris la mauvaise habitude d’essayer de répondre par lui-même, avec des séquences d’isolation et des shoots hors rythme. Désormais, il s’inscrit dans le collectif, fait les bons choix en attaque et utilise son talent pour scorer mais également pour décaler ses camarades. Et en plus, il est hyperactif en défense, comme pour empêcher Kevin Durant de pouvoir même récupérer le ballon.

De quoi offrir des prestations dignes des plus grands, qui le place parmi la crème de la crème de la ligue. Est-il en train de dépasser Kevin Durant dans la hiérarchie de la ligue, comme le dit Paul Pierce ? Impossible à dire, mais ce qui est certain, c’est que Boston a dépassé Brooklyn dans la hiérarchie de cette saison.