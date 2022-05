Marcus Smart fait la fierté des meilleurs défenseurs de la NBA

Même si le duel entre Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo va attirer tous les regards, la série entre les Celtics et les Bucks met aussi aux prises deux des meilleurs défenseurs de la NBA, Jrue Holiday et Marcus Smart. Régulièrement élu dans les meilleurs cinq défensifs, Holiday est le premier à féliciter Smart pour son trophée de Defensive Player Of The Year.

« J’adore ! J’adore ! » a-t-il répété à propos de ce choix des votants. « Pour moi, c’est très sensé qu’un joueur qui défend chaque soir sur le meilleur marqueur adverse obtienne le titre de meilleur défenseur de l’année. J’ai conscience qu’il y a des joueurs qui protègent le panier et qui font un excellent travail, mais Marcus défend sur des joueurs des postes 1 à 5. Je défends sur tous les postes. Alex Caruso aussi. Je suis tellement content pour Marcus car jusque là il n’obtenait pas la reconnaissance, ou appelez-ça comme vous voulez, alors qu’on prend des coups tous les soirs. »

« Il y a beaucoup de choses que les arrières font pour avoir un impact sur le jeu et qui sont peut-être un peu négligées »

Même discours chez Caruso, l’energizer des Bulls.

« Ce que fait Marcus en défense, c’est vraiment le top » estime l’ancien joueur des Lakers. « Il s’adapte à beaucoup de positions différentes. Contres, interceptions, passages en force, ballons déviés…. Je pense qu’il y a beaucoup de choses que les arrières font pour avoir un impact sur le jeu et qui sont peut-être un peu négligées, simplement parce que ce ne sont pas des contres spectaculaires et des actions près du cercle. »

Pour Holiday, c’est vraiment la capacité à défendre sur le meilleur attaquant adversaire qui fait la différence. « Chaque soir, Marcus va s’occuper du meilleur marqueur et nous le savons tous. Comment se fait-il que cela ne se traduise pas par des choses comme ça un trophée de meilleur défenseur de l’année ? Idem pour quelqu’un comme Mikal Bridges des Suns. Il défend sur le meilleur joueur adverse. Cela soulage aussi leurs meilleurs joueurs quand Devin Booker n’est pas là. Il peut en quelque sorte s’économiser. C’est valable pour Book et Chris Paul« .

« Il est toujours au bon endroit, au bon moment »

Adversaire des Celtics pendant des années dans la conférence Est, Tristan Thompson a joué avec Smart la saison passée, et il est bien placé pour mettre en avant ses qualités.

« L’an passé, avec Smart, il y avait toujours un moment où le match était indécis, ou alors un moment où l’adversaire pouvait prendre 12 ou 14 points d’avance. A ce moment-là, Smart va forcer un passage en force et provoquer la 3e faute du meilleur joueur adverse. Il est toujours au bon endroit, au bon moment sur ce type d’action. Je pense qu’il est sous-évalué dans notre championnat. Je suis content qu’il commence à obtenir un peu de reconnaissance, car ce sont des actions qui font gagner des matches. »