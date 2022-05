Chris Boucher, free agent choyé par les Raptors

Chris Boucher a dû toucher le fond pour mieux rebondir. En quête d’un gros contrat et d’un temps de jeu conséquent, l’intérieur a galéré en début d’exercice et a mis du temps à trouver sa place dans l’effectif de Nick Nurse.

Il a toutefois su redresser la barre sur la deuxième partie de saison, et son Game 6 face aux Sixers, sa première mi-temps en particulier (19 de ses 25 points inscrits, et 10 rebonds) lui a permis de rappeler à quel point il pouvait être précieux par son agressivité et son engagement.

Un joueur d’impact

L’intérieur est le premier à reconnaître qu’il a n’a pas eu la bonne approche en début de saison, mais rappelle aussi qu’il a souffert d’une luxation d’un doigt en présaison.

« J’ai clairement commencé la saison avec un état d’esprit différent », a-t-il déclaré. « Mais je ne m’attendais pas à ce que ma blessure au doigt m’affecte autant. Je suis revenu en me disant que j’allais apporter en attaque, comme je l’avais fait à Tampa (la saison précédente). Mais je serais allé dans le mur si j’avais gardé cet état d’esprit. Ça m’a vraiment aidé de m’en rendre compte ».

Alors que Chris Boucher va maintenant aborder l’intersaison en tant que free agent non protégé, et donc la possibilité de signer où bon lui semble, Nick Nurse et plusieurs coéquipiers ont tenu à souligner son apport.

Le coach a d’abord énuméré ses axes de progression, comme la régularité, mais a également mentionné son engagement et sa capacité à avoir de l’impact sur les rencontres.

« Il a effectivement eu des hauts et des bas, et il faut se rappeler que le début de saison a été très dur pour lui. Ça lui a pris du temps pour se trouver, et trouver sa place dans l’équipe. Il a commencé à avoir de l’impact dans les matchs au cours du mois de décembre. Mais pour un coach, c’est toujours bien, lorsqu’un match est indécis, et que je me dis que j’ai hâte de faire rentrer Chris et Precious (Achiuwa) », a-t-il confié. « En tant que coach, on sait que ces joueurs ont vraiment de l’impact. Peu importe le moment, quand il devait entrer, il sprintait depuis le banc en arrachant son survêtement et on pouvait le sentir : ‘Me voilà, j’arrive’. Et les adversaires l’ont senti. Il a été d’un très bon apport sur la deuxième partie de saison ».

Un contrat à 10 millions par an dans le viseur ?

Chris Boucher a également été félicité par deux cadres de l’équipe, Pascal Siakam, qui a dit sa « fierté » de l’avoir vu gérer cette saison compliquée et jouer ce Game 6 « à fond » face aux Sixers, et Thaddeus Young.

« Chris est un très bon joueur, il connaît et sait jouer son rôle. Parfois il peut sortir un peu de sa zone de confort mais c’est le cas de tous les joueurs. Ce qui est bien avec lui, c’est qu’il est facile de le remettre sur le droit chemin. Vous lui parlez, vous lui dites : ‘J’ai besoin que tu fasses ci ou ça’, et il va le faire ».

Reste à savoir si ces louanges l’inciteront à rester à Toronto ou non. À 29 ans, il espérerait décrocher un contrat avoisinant les dix millions de dollars la saison.

« Je voulais arriver à cette position un jour et être en mesure de dire que j’ai fait une bonne saison, que j’ai des options, et que je suis satisfait de mon jeu. Bien sûr, je n’ai pas aimé faire le sale boulot jusqu’à ce que je réalise ce que ça pouvait m’apporter. C’est quelque chose qui m’a permis de grandir », a conclu Chris Boucher.